fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Montemor fala em manutenção da base e vê Timbu "brigando forte" em 2026

Executivo de futebol defende "contratações pontuais", projeta Série B competitiva sob comando de Hélio dos Anjos e revela desejo de seguir no clube

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/10/2025 às 16:21
Edgard Montemor, executivo de futebol do Náutico
Edgard Montemor, executivo de futebol do Náutico - Gabriel Franca/CNC

Com o acesso conquistado e o ano encerrado em alta, o Náutico já volta as suas atenções para a temporada de 2026.

Em entrevista concedida para o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o executivo de futebol Edgard Montemor defendeu a manutenção da base e projetou uma Série B competitiva, destacando o trabalho de Hélio dos Anjos e a solidez do elenco.

Vejo o Náutico com uma base boa, que permite não começar do zero. A manutenção dessa base, com reforços pontuais, vai permitir uma Série B com bastante força. Vejo o Náutico brigando forte no ano que vem”, afirmou.

O dirigente também opinou sobre o calendário apertado e o início do Pernambucano em janeiro.

“Pela experiência, um início com 40 dias de antecedência atenderia. Mas quem vai definir são Hélio, Guilherme e a equipe técnica”, explicou o executivo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Edgard Montemor confirma desejo de seguir no Náutico

Quanto ao próprio futuro, Montemor afirmou o desejo de permanecer no Náutico.

“Quando aceitei o projeto, foi para conquistar o acesso e continuar. Essa é a minha vontade. Mas, como profissional de mercado, vamos sentar com o presidente e ver o que é melhor. O ideal seria manter toda a estrutura, porque time que está ganhando não se mexe”, finalizou.

Leia também

Náutico: Eleição para presidente – veja data, horário e quem poderá votar
timbu

Náutico: Eleição para presidente – veja data, horário e quem poderá votar
Náutico: Vinícius projeta futuro no clube para 2026
Timbu

Náutico: Vinícius projeta futuro no clube para 2026

Compartilhe

Tags