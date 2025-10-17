Náutico: Montemor fala em manutenção da base e vê Timbu "brigando forte" em 2026
Executivo de futebol defende "contratações pontuais", projeta Série B competitiva sob comando de Hélio dos Anjos e revela desejo de seguir no clube
Com o acesso conquistado e o ano encerrado em alta, o Náutico já volta as suas atenções para a temporada de 2026.
Em entrevista concedida para o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o executivo de futebol Edgard Montemor defendeu a manutenção da base e projetou uma Série B competitiva, destacando o trabalho de Hélio dos Anjos e a solidez do elenco.
“Vejo o Náutico com uma base boa, que permite não começar do zero. A manutenção dessa base, com reforços pontuais, vai permitir uma Série B com bastante força. Vejo o Náutico brigando forte no ano que vem”, afirmou.
O dirigente também opinou sobre o calendário apertado e o início do Pernambucano em janeiro.
“Pela experiência, um início com 40 dias de antecedência atenderia. Mas quem vai definir são Hélio, Guilherme e a equipe técnica”, explicou o executivo.
Edgard Montemor confirma desejo de seguir no Náutico
Quanto ao próprio futuro, Montemor afirmou o desejo de permanecer no Náutico.
“Quando aceitei o projeto, foi para conquistar o acesso e continuar. Essa é a minha vontade. Mas, como profissional de mercado, vamos sentar com o presidente e ver o que é melhor. O ideal seria manter toda a estrutura, porque time que está ganhando não se mexe”, finalizou.