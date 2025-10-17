fechar
Náutico: Eleição para presidente – veja data, horário e quem poderá votar

A data da eleição presidencial do clube alvirrubro já foi definida, e o pleito poderá influenciar o futuro do treinador Hélio dos Anjos na equipe.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 16:07
Sede do Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos)
Sede do Estádio Eládio de Barros Carvalho (Aflitos) - Divulgação/Clube Náutico Capibaribe

O Clube Náutico Capibaribe definiu que a eleição para presidente será realizada no dia 30 de novembro de 2025, um domingo, das 8h às 17h, conforme comunicado oficial da Comissão Eleitoral.

O atual presidente, Bruno Becker, ainda não confirmou se disputará a reeleição. Nos bastidores, um grupo da oposição já se articula para apresentar chapa e concorrer ao pleito.

Na eleição anterior, em 2023, Becker venceu Alexandre Asfora, então candidato da antiga situação, com 934 votos (60,3%) contra 615 votos (39,7%) do adversário.

Quem poderá votar?

Podem votar os sócios com 18 anos ou mais, que integrem o quadro social do clube há pelo menos um ano e que estejam adimplentes nos seis meses anteriores à eleição.

As categorias de sócios aptos a votar incluem:

  • Grandes Beneméritos
  • Beneméritos
  • Eméritos
  • Patrimoniais
  • Contribuintes
  • Atletas
  • Remidos
  • Torcedores
  • Standard
  • Atletas do Hexa

A lista com os nomes dos sócios aptos será divulgada até o dia 27 de outubro de 2025.

Bruno Becker vai enfrentar Edno Melo nas eleições do Náutico? Entenda

Cronograma eleitoral

  • 17 a 24/10/2025: Registro das chapas para presidente e vice-presidente.
  • 27/10/2025: Publicação da lista preliminar de sócios aptos a votar.
  • 28 e 29/10/2025: Prazo para impugnação da lista de sócios aptos.
  • 31/10/2025: Decisão das impugnações e retificações pela Comissão Eleitoral.
  • 03/11/2025: Publicação definitiva da lista de sócios aptos a votar.
  • 04/11/2025: Publicação das chapas inscritas.
  • 05 e 06/11/2025: Prazo para impugnação das chapas inscritas.
  • 07/11/2025: Prazo para defesa das chapas impugnadas.
  • 10/11/2025: Decisão sobre impugnações pela Comissão Eleitoral.
  • 11 a 13/11/2025: Prazo recursal ao Conselho Deliberativo (se houver).
  • 14/11/2025: Homologação definitiva das chapas.
  • 17/11 a 28/11/2025: Período de campanha eleitoral.
  • 28/11/2025 (até 17h): Encerramento da campanha eleitoral.
  • 30/11/2025 (08h às 17h): Dia da eleição e apuração.
  • 01/12/2025: Divulgação oficial do resultado.
  • Até 08/01/2026: Posse do Presidente e Vice-Presidente eleitos.

