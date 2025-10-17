Náutico: Eleição para presidente – veja data, horário e quem poderá votar
A data da eleição presidencial do clube alvirrubro já foi definida, e o pleito poderá influenciar o futuro do treinador Hélio dos Anjos na equipe.
O Clube Náutico Capibaribe definiu que a eleição para presidente será realizada no dia 30 de novembro de 2025, um domingo, das 8h às 17h, conforme comunicado oficial da Comissão Eleitoral.
O atual presidente, Bruno Becker, ainda não confirmou se disputará a reeleição. Nos bastidores, um grupo da oposição já se articula para apresentar chapa e concorrer ao pleito.
Na eleição anterior, em 2023, Becker venceu Alexandre Asfora, então candidato da antiga situação, com 934 votos (60,3%) contra 615 votos (39,7%) do adversário.
Quem poderá votar?
Podem votar os sócios com 18 anos ou mais, que integrem o quadro social do clube há pelo menos um ano e que estejam adimplentes nos seis meses anteriores à eleição.
As categorias de sócios aptos a votar incluem:
- Grandes Beneméritos
- Beneméritos
- Eméritos
- Patrimoniais
- Contribuintes
- Atletas
- Remidos
- Torcedores
- Standard
- Atletas do Hexa
A lista com os nomes dos sócios aptos será divulgada até o dia 27 de outubro de 2025.
Cronograma eleitoral
- 17 a 24/10/2025: Registro das chapas para presidente e vice-presidente.
- 27/10/2025: Publicação da lista preliminar de sócios aptos a votar.
- 28 e 29/10/2025: Prazo para impugnação da lista de sócios aptos.
- 31/10/2025: Decisão das impugnações e retificações pela Comissão Eleitoral.
- 03/11/2025: Publicação definitiva da lista de sócios aptos a votar.
- 04/11/2025: Publicação das chapas inscritas.
- 05 e 06/11/2025: Prazo para impugnação das chapas inscritas.
- 07/11/2025: Prazo para defesa das chapas impugnadas.
- 10/11/2025: Decisão sobre impugnações pela Comissão Eleitoral.
- 11 a 13/11/2025: Prazo recursal ao Conselho Deliberativo (se houver).
- 14/11/2025: Homologação definitiva das chapas.
- 17/11 a 28/11/2025: Período de campanha eleitoral.
- 28/11/2025 (até 17h): Encerramento da campanha eleitoral.
- 30/11/2025 (08h às 17h): Dia da eleição e apuração.
- 01/12/2025: Divulgação oficial do resultado.
- Até 08/01/2026: Posse do Presidente e Vice-Presidente eleitos.