Náutico: Eleição para presidente – veja data, horário e quem poderá votar

A data da eleição presidencial do clube alvirrubro já foi definida, e o pleito poderá influenciar o futuro do treinador Hélio dos Anjos na equipe.

O Clube Náutico Capibaribe definiu que a eleição para presidente será realizada no dia 30 de novembro de 2025, um domingo, das 8h às 17h, conforme comunicado oficial da Comissão Eleitoral.

O atual presidente, Bruno Becker, ainda não confirmou se disputará a reeleição. Nos bastidores, um grupo da oposição já se articula para apresentar chapa e concorrer ao pleito.

Na eleição anterior, em 2023, Becker venceu Alexandre Asfora, então candidato da antiga situação, com 934 votos (60,3%) contra 615 votos (39,7%) do adversário.

Quem poderá votar?

Podem votar os sócios com 18 anos ou mais, que integrem o quadro social do clube há pelo menos um ano e que estejam adimplentes nos seis meses anteriores à eleição.



As categorias de sócios aptos a votar incluem:

Grandes Beneméritos

Beneméritos

Eméritos

Patrimoniais

Contribuintes

Atletas

Remidos

Torcedores

Standard

Atletas do Hexa

A lista com os nomes dos sócios aptos será divulgada até o dia 27 de outubro de 2025.

Cronograma eleitoral