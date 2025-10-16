Náutico: Vinícius projeta futuro no clube para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O camisa 7 da equipe alvirrubra foi um dos grandes pilares do elenco ao longo da temporada e poderá ajudar bastante o Timbu na Série B.

Em entrevista concedida ao Escrete Clube, programa da Rádio Jornal, o atacante Vinícius, um dos principais nomes do elenco do Náutico, voltou a demonstrar seu carinho pelo clube alvirrubro e falou sobre seus planos para a temporada de 2026.

Questionado sobre o futuro no Timbu, o camisa 7 respondeu de forma descontraída, dizendo que está aproveitando as férias para viajar e curtir uma praia, mas que ainda aguarda novidades do clube.

“Ainda não mandaram nada no grupo, estou esperando a mensagem de reapresentação”, afirmou, indicando o desejo de permanecer no Timbu.

Ao ser perguntado se, por ele, continuaria no Náutico, Vinícius foi direto:

“Eu fico. Tenho contrato com o clube, a não ser que o Náutico não queira que eu permaneça.”

O atacante também destacou a gratidão que sente pelo clube e relembrou o momento em que decidiu voltar a vestir a camisa alvirrubra, ressaltando que só aceitaria disputar uma Série C pelo Náutico.

“Desde o início, quando resolvi voltar, liguei para o Auremir, e a gente conversou. Falei que nunca tinha jogado uma Série C, e ele disse que isso era ego. Me convidou para jogar aqui novamente. Foram as duas pessoas com quem conversei: o Auremir e o Hélio.

E eu falei: ‘A única chance de eu jogar uma Série C é pelo Náutico’. É um clube pelo qual tenho muito carinho, por tudo que vivi em 2020 e 2021. Criei uma identificação muito grande”, disse o camisa 7.

Atletas com contrato para 2026

Ao todo, apenas dez atletas do elenco atual têm vínculo garantido para defender o clube em 2026, sendo que sete são das categorias de base - o volante Samuel foi o mais utilizido.

Os principais são Paulo Sérgio, com renovação automática após a vaga na Segunda Divisão; Vinícius assinou até o fim de 2027 e Otusanya segue emprestado pelo Criciúma na próxima temporada.

Léo (goleiro).

Índio e Felipe Santana (zagueiros).

Samuel (volante).

Kayon, Thalissinho e Maranhão, Paulo Sérgio, Vinícius e Otusanya (atacantes).

Confira a entrevista na íntegra