Náutico: Vinícius projeta futuro no clube para 2026
O camisa 7 da equipe alvirrubra foi um dos grandes pilares do elenco ao longo da temporada e poderá ajudar bastante o Timbu na Série B.
Em entrevista concedida ao Escrete Clube, programa da Rádio Jornal, o atacante Vinícius, um dos principais nomes do elenco do Náutico, voltou a demonstrar seu carinho pelo clube alvirrubro e falou sobre seus planos para a temporada de 2026.
Questionado sobre o futuro no Timbu, o camisa 7 respondeu de forma descontraída, dizendo que está aproveitando as férias para viajar e curtir uma praia, mas que ainda aguarda novidades do clube.
“Ainda não mandaram nada no grupo, estou esperando a mensagem de reapresentação”, afirmou, indicando o desejo de permanecer no Timbu.
Ao ser perguntado se, por ele, continuaria no Náutico, Vinícius foi direto:
“Eu fico. Tenho contrato com o clube, a não ser que o Náutico não queira que eu permaneça.”
O atacante também destacou a gratidão que sente pelo clube e relembrou o momento em que decidiu voltar a vestir a camisa alvirrubra, ressaltando que só aceitaria disputar uma Série C pelo Náutico.
“Desde o início, quando resolvi voltar, liguei para o Auremir, e a gente conversou. Falei que nunca tinha jogado uma Série C, e ele disse que isso era ego. Me convidou para jogar aqui novamente. Foram as duas pessoas com quem conversei: o Auremir e o Hélio.
E eu falei: ‘A única chance de eu jogar uma Série C é pelo Náutico’. É um clube pelo qual tenho muito carinho, por tudo que vivi em 2020 e 2021. Criei uma identificação muito grande”, disse o camisa 7.
Atletas com contrato para 2026
Ao todo, apenas dez atletas do elenco atual têm vínculo garantido para defender o clube em 2026, sendo que sete são das categorias de base - o volante Samuel foi o mais utilizido.
Os principais são Paulo Sérgio, com renovação automática após a vaga na Segunda Divisão; Vinícius assinou até o fim de 2027 e Otusanya segue emprestado pelo Criciúma na próxima temporada.
- Léo (goleiro).
- Índio e Felipe Santana (zagueiros).
- Samuel (volante).
- Kayon, Thalissinho e Maranhão, Paulo Sérgio, Vinícius e Otusanya (atacantes).
