Náutico: veja os jogadores com contrato no fim, mas que interessam para 2026

Timbu tem 10 atletas garantidos para a próxima temporada, sendo que sete são oriundos das categorias de base alvirrubra e nem todos utilizados

O acesso para Série B encerrou a temporada 2025 do Náutico, pois somente os líderes de cada grupo do Quadrangular é que disputam a final do Brasileirão Série C (Ponte Preta e Londrina).

Com isso, aos poucos, a diretoria começa a pensar no planejamento para a próxima temporada. Para acelar o processo, o Conselho Deliberativo deve confirma a antecipação das eleições.

A ideia é resolver o lado político para renovar o contrato de alguns jogadores. Do elenco atual, apenas 10 posseum vínculo. Entre os nomes, estão Paulo Sérgio, Vinicius e Samuel Otusanya.

De acordo com a apuração do Ge, o alvirrubro pretende negociar a renovação de mais 13 atletas, ou seja, cerca de 45%. Além disso, o técnico Hélio dos Anjos também quer continuar no clube.

O treinador deixou claro que não fica se a oposição ganhar o processo eleitoral. Até o momento, o atual presidente Bruno Becker ainda não se posicionou sobre uma possível candidatura à reeleição.

Bruno Becker, atual presidente do Náutico - Gabriel França/Náutico

Jogadores que interessam ao Naútico para 2026

Aos poucos, alguns nomes são revelados. Segundo o repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, os nomes abaixo fazem parte do interesse dos dirigentes para seguirem na próxima temporada.