Executivo de futebol do Náutico lamenta ausência do Náutico na Copa do Nordeste e Copa do Brasil
Apesar do acesso, executivo admite que a falta de calendário nos torneios regionais e nacionais afeta o planejamento e o orçamento do clube.
O Náutico atingiu o principal objetivo de 2025, o acesso à Série B, mas sofreu uma baixa importante: a ausência nas Copas do Nordeste e do Brasil de 2026.
Em entrevista à Rádio Jornal, o executivo Edgard Montemor reconheceu que essa lacuna pesa no planejamento do clube para a próxima temporada, tanto financeiramente quanto esportivamente.
“A ausência do Náutico nessas competições é lamentável. Não é apenas uma questão financeira, que impacta o clube, mas também a obrigação de estar presente em todas as competições possíveis pelo tamanho e pela história do Náutico”, afirmou Montemor.
A eliminação precoce no Campeonato Pernambucano, diante do Retrô nas quartas de final, foi apontada como determinante para a situação.
“Sempre lembramos daquele jogo em Sertânia, que nos colocou nas quartas contra o Retrô, e acabamos eliminados nos pênaltis. Isso impacta diretamente o planejamento de 2026”, comentou.
Montemor também avaliou o novo calendário da CBF e defendeu ajustes estruturais:
“Gostei das modificações, mas o ideal será quando tivermos o licenciamento de todos os clubes. É preciso separar quem oferece estrutura profissional de quem atua de forma amadora. Só assim o calendário será 100% eficiente”, completou.
Agora, o Náutico foca em compensar a ausência de receitas regionais com o fortalecimento da marca e o aumento das receitas no cenário nacional, aproveitando a visibilidade conquistada com o acesso à Série B.
Náutico em 2026
Com o término da temporada de 2025, o Timba já se prepara para o próximo ano, que contará com uma nova eleição presidencial, um fator que poderá influenciar diretamente a permanência do treinador Hélio dos Anjos, um dos principais responsáveis pelo acesso à Série B.
Além disso, diversos jogadores ainda têm contrato com o clube para disputar a próxima temporada, enquanto outros se despedirão, encerrando um ciclo marcado por momentos de alegria e conquistas.
