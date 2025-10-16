Náutico tem 10 jogadores com contrato para iniciar a temporada 2026
Timbu começa o planejamento para o próximo ano com 10 atletas, sendo que sete nomes fazem parte também das categorias de base alvirrubra
Depois de encerrar a temporada de 2025 com o acesso para Série B, o Náutico começa a pensar no planejamento para o próximo ano. Isso porque tem poucos jogadores com contrato.
Ao todo, apenas dez atletas do elenco atual têm vínculo garantido para defender o clube em 2026, sendo que sete são das categorias de base - o volante Samuel foi o mais utilizido.
Os principais são Paulo Sérgio, com renovação automática após a vaga na Segunda Divisão; Vinícius assinou até o fim de 2027 e Otusanya segue emprestado pelo Criciúma na próxima temporada.
- Léo (goleiro).
- Índio e Felipe Santana (zagueiros).
- Samuel (volante).
- Kayon, Thalissinho e Maranhão, Paulo Sérgio, Vinícius e Otusanya (atacantes).
Planejamento em pausa por causa das eleições
O planejamento para 2026 ainda deve passar por ajustes. O Náutico realiza eleições presidenciais até o fim do ano, e as definições sobre renovações de contrato e comissão técnica devem demorar.
Para acelerar esse processo, o Conselho Deliberativo marcou uma reunião para a próxima segunda-feira (20/10) e confirmar antecipação da eleição para o mês de novembro (entre os dias 15 e 30).
A expectativa é de que, assim que o processo político for concluído, o clube acelere a montagem do grupo. De acordo com a apuração do Ge, a ideia é manter ainda cerca de 13 jogadores deste ano.
Veja alguns jogadores que interessam:
- Muriel deve negociar a permanência
- Arnaldo e Wenderson também interessam ao clube
- Vitinho e Lucas Cardoso podem estender o empréstimo
- Carlinhos tem pré-contrato assinado com o Noroeste
- Matheus Silva tem vínculo com a Ponte Preta e precisa negociar