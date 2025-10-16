Náutico tem 10 jogadores com contrato para iniciar a temporada 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Timbu começa o planejamento para o próximo ano com 10 atletas, sendo que sete nomes fazem parte também das categorias de base alvirrubra

Depois de encerrar a temporada de 2025 com o acesso para Série B, o Náutico começa a pensar no planejamento para o próximo ano. Isso porque tem poucos jogadores com contrato.

Ao todo, apenas dez atletas do elenco atual têm vínculo garantido para defender o clube em 2026, sendo que sete são das categorias de base - o volante Samuel foi o mais utilizido.

Leia Também Hélio e Guilherme ressaltam que Náutico não pode demorar para começar planejamento para 2026

Os principais são Paulo Sérgio, com renovação automática após a vaga na Segunda Divisão; Vinícius assinou até o fim de 2027 e Otusanya segue emprestado pelo Criciúma na próxima temporada.

Léo (goleiro).

Índio e Felipe Santana (zagueiros).



Samuel (volante).



Kayon, Thalissinho e Maranhão, Paulo Sérgio, Vinícius e Otusanya (atacantes).

Vinícius, atacante do Náutico - Gabriel França/Náutico

Planejamento em pausa por causa das eleições

O planejamento para 2026 ainda deve passar por ajustes. O Náutico realiza eleições presidenciais até o fim do ano, e as definições sobre renovações de contrato e comissão técnica devem demorar.

Para acelerar esse processo, o Conselho Deliberativo marcou uma reunião para a próxima segunda-feira (20/10) e confirmar antecipação da eleição para o mês de novembro (entre os dias 15 e 30).

A expectativa é de que, assim que o processo político for concluído, o clube acelere a montagem do grupo. De acordo com a apuração do Ge, a ideia é manter ainda cerca de 13 jogadores deste ano.

Veja alguns jogadores que interessam: