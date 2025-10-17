fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Governo de Pernambuco participa de formação da FIFA para cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027

Foram alinhadas demandas voltadas à infraestrutura, centros de treinamento, FIFA Fan Festival, venda de ingressos, comunicação e transporte

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 11:30
Secretária de Esportes, Ivete Lacerda, diretora-presidente da Arena Pernambuco, Michele Collins, e ex-jogadora da Seleção Brasileira Formiga participaram do evento
Secretária de Esportes, Ivete Lacerda, diretora-presidente da Arena Pernambuco, Michele Collins, e ex-jogadora da Seleção Brasileira Formiga participaram do evento - Divulgação

O Governo de Pernambuco participou, entre os dias 15 e 17 de outubro, do primeiro workshop oficial para as cidades-sede e estádios da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

Durante o evento, foram alinhadas demandas de infraestrutura, centros de treinamento, FIFA Fan Festival, venda de ingressos, inovação no futebol, hospitalidade, comunicação, transporte e demais questões essenciais voltadas à realização do torneio.

O encontro está sendo realizado no Rio de Janeiro e conta com a participação de enviados dos municípios, estados, Governo Federal e estádios. Além do Recife, as outras cidades-sede são Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza.

Pernambuco foi representado pela secretária de Esportes, Ivete Lacerda, pela diretora-presidente da Arena Pernambuco, Michele Collins, e pelo Executivo de Esporte Educacional da Secretaria de Educação, Marcos Nunes. Estiveram presentes, ainda, a ex-jogadora da Seleção Brasileira Formiga e a vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Michelle Ramalho.

“Criamos um grupo executivo com todas as pastas envolvidas, como as que abarcam Segurança, Saúde, Mobilidade, para começar as tratativas e ajustes para entregar um grande evento”, afirmou a secretária Ivete Lacerda.

Leia também

Transmissão Brasil x Colômbia ao vivo e de graça: onde assistir e horário
Brasil

Transmissão Brasil x Colômbia ao vivo e de graça: onde assistir e horário
Brasil vence Japão com show de joia de 19 anos, retorno de Marta e 33 mil pessoas em Itaquera
Futebol Feminino

Brasil vence Japão com show de joia de 19 anos, retorno de Marta e 33 mil pessoas em Itaquera

Compartilhe

Tags