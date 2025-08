Transmissão Brasil x Colômbia ao vivo e de graça: onde assistir e horário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

É dia de decisão neste sábado (2), na Copa América Feminina. O Brasil encara a Colômbia, a partir das 18h, no horário de Brasília. A final será disputada no Estádio Casa Blanca de Quito, capital do Equador.

A Seleção Brasileira entra em campo em busca de seu nono título na Copa América Feminina desde 1991 — um recorde impressionante. Esta é a décima edição do torneio continental, e a equipe quinze vezes campeã das Américas já levantou oito taças nas nove edições disputadas. Apenas Argentina e Brasil já venceram a competição — até hoje.

Na semifinal, o Brasil goleou o Uruguai por 5 a 1 com gols de Amanda?Gutierres (2x), Marta, Gio?Garbelini e Dudinha; por outro lado, a Colômbia superou a Argentina nas penalidades (5×4) após empate por 0 a 0 no tempo normal. Ambas as campanhas classificaram as selecionadas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O jogo será o 15º confronto histórico entre as seleções; o Brasil mantém vantagem clara, com 11 vitórias e três empates — a Colômbia ainda busca inaugurar seu placar contra a Canarinha.

Onde assistir Brasil x Colômbia ao vivo

Para o torcedor brasileiro, há três formas oficiais de acompanhar a grande final:

TV Globo (TV aberta)



A partida será exibida na televisão aberta, a partir das 18h, logo após o programa “Êta Mundo Melhor!”, que excepcionalmente começa mais cedo neste sábado, às 17h15. A narração será de Natália Lara, com comentários de Ana Thaís Matos e Paulo Nunes. Essa opção é de graça.



SporTV (TV fechada)



O canal fechado do Grupo Globo exibe o jogo para assinantes com cobertura especializada, incluindo preliminares, estatísticas e pós-jogo.

90min.com

TV Brasil (TV aberta)



A emissora pública transmite o jogo de graça em sinal aberto, com transmissão ao vivo na TV Brasil Play. A cobertura começa às 17h30, com pré-jogo de 30 minutos, narrado por Luciana Zogaib e comentários de Brenda Balbi e Rachel Motta.



Streaming — Globoplay + canais ao vivo (SporTV)



A plataforma Globoplay também disponibiliza o sinal da TV Globo em rede nacional de graça, e dá acesso ao SporTV por streaming para quem assina o pacote com canais ao vivo.