Transmissão Remo x Athletic ao vivo online: confira onde assistir

Leão Azul se aproxima do G-4 e vive grande fase sob o comando de Guto Ferreira, enquanto mineiros buscam se afastar da zona de rebaixamento

Neste sábado (18/10), às 20h30 (horário de Brasília), Remo e Athletic se enfrentam no Mangueirão, em Belém (PA), em duelo válido pela 33ª rodada da Série B.

Onde assistir Remo x Athletic ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+. Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar o jogo.

Como chegam as equipes

O Remo venceu todas as suas últimas quatro partidas disputadas e busca nova vitória para se aproximar dos líderes da competição. O Leão Azul está em sexto lugar, com 51 pontos, um ponto a menos em relação ao quarto colocado Goiás.

O Athletic ocupa a 15ª colocação da Série B, com 37 pontos, e quer vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O time mineiro vem de empate diante do Goiás, por 1 a 1.

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (18/10) – 20h30 (Horário de Brasília)

Sábado (18/10) – 20h30 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 33

Série B – Rodada 33 Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Mangueirão, em Belém (PA) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Klaus, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Nathan Camargo e Diego Hernández; Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Pedro. Técnico: Guto Ferreira.

Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; David Braga, Sandry e Fernando Martinez; Guilherme Cachoeira, Alason Carioca e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.