Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ceará vive bom momento e busca nova vitória no Castelão, enquanto o Botafogo tenta reagir mesmo com desfalques importantes na defesa.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 12:40
Savarino cobra escanteio em jogo do Botafogo no Est&aacute;dio Nilton Santos
Savarino cobra escanteio em jogo do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

O confronto entre Ceará e Botafogo será disputado no domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). 

Como chegam as equipes?

Apesar de ceder o empate logo após abrir o placar contra o Sport, o Ceará chega em alta para a partida no Castelão.

O time comandado por Léo Condé tem apenas um revés nos últimos cinco jogos e na última partida em casa venceu o Santos por 3 x 0.

Já o Botafogo vive um momento irregular na temporada e terá desfalques importantes, principalmente no setor defensivo.

Onde assistir ao vivo?

A partida deste domingo entre Ceará x Botafogo terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Data: Domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Ceará

Bruno; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.

