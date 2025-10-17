Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ceará vive bom momento e busca nova vitória no Castelão, enquanto o Botafogo tenta reagir mesmo com desfalques importantes na defesa.

O confronto entre Ceará e Botafogo será disputado no domingo (19), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Como chegam as equipes?

Apesar de ceder o empate logo após abrir o placar contra o Sport, o Ceará chega em alta para a partida no Castelão.

O time comandado por Léo Condé tem apenas um revés nos últimos cinco jogos e na última partida em casa venceu o Santos por 3 x 0.

Já o Botafogo vive um momento irregular na temporada e terá desfalques importantes, principalmente no setor defensivo.

Onde assistir ao vivo?

A partida deste domingo entre Ceará x Botafogo terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-per-view).

Ficha de jogo

Data: Domingo, 19 de outubro de 2025

Domingo, 19 de outubro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Ceará

Bruno; Fabiano, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Zanocelo e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.