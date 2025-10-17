fechar
Atlético-GO x Vila Nova: onde assistir ao vivo e horário da final da Libertadores Feminina

Clássico reúne Dragão, que não venceu nenhuma de suas duas últimas partidas, e Tigrão, invicto há cinco jogos. Times possuem chances remotas de acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/10/2025 às 16:45
Jogador do Atlético-GO comemora gol
Jogador do Atlético-GO comemora gol - Reprodução/ Atlético-GO

Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste sábado (18), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Como chegam as equipes

O Atlético-GO, com 45 pontos, ocupa a 10ª posição da Série B. A equipe vem de duas derrotas consecutivas e sonha com uma arrancada para alcançar o G-4. O Dragão está a sete pontos do Goiás, que abre o G-4.

Por outro lado, o Vila Nova aparece logo atrás, com 43 pontos e está invicto há cinco jogos. O clube luta para se afastar do meio da tabela e sonha com "um último suspiro" na briga pelo acesso.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (18/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 32
  • Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
  • Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Leia Também

Prováveis Escalações

Atlético-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Federico Martínez; Kauan Rodrigues, Talisson e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Pedro Romano e Willian Formiga; Jean Mota, Igor Henrique e João Vieira; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.

