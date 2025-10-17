Atlético-GO x Vila Nova: onde assistir ao vivo e horário da final da Libertadores Feminina
Clássico reúne Dragão, que não venceu nenhuma de suas duas últimas partidas, e Tigrão, invicto há cinco jogos. Times possuem chances remotas de acesso
Atlético-GO e Vila Nova se enfrentam neste sábado (18), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 32ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
Como chegam as equipes
O Atlético-GO, com 45 pontos, ocupa a 10ª posição da Série B. A equipe vem de duas derrotas consecutivas e sonha com uma arrancada para alcançar o G-4. O Dragão está a sete pontos do Goiás, que abre o G-4.
Por outro lado, o Vila Nova aparece logo atrás, com 43 pontos e está invicto há cinco jogos. O clube luta para se afastar do meio da tabela e sonha com "um último suspiro" na briga pelo acesso.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (18/10) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 32
- Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
- Onde Assistir: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Prováveis Escalações
Atlético-GO: Paulo Vítor; Jean Dias, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Federico Martínez; Kauan Rodrigues, Talisson e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.
Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Pedro Romano e Willian Formiga; Jean Mota, Igor Henrique e João Vieira; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Umberto Louzer.