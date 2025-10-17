fechar
Cruzeiro x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cabuloso busca encerrar jejum de quatro jogos sem vencer, enquanto o Leão do Pici tenta reagir após derrota e seguir sonhando com a permanência.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 12:20
Gabigol, atacante do Cruzeiro
Gabigol, atacante do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado (18), às 21h (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes?

Na 3ª colocação com 53 pontos, o Cruzeiro entra em campo buscando reencontrar o caminho das vitórias após quatro rodadas sem vencer, são três empates seguidos e uma derrota.

No último jogo, empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG na Arena MRV, repetindo o placar do duelo anterior contra o Sport, no Mineirão.

Na 18ª posição com 24 pontos, o Fortaleza tenta se recuperar após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, no Castelão. Antes disso, o Leão havia superado o Juventude por 2 a 1 fora de casa.

O time comandado por Vojvoda tem um dos piores desempenhos como visitante na competição, com apenas uma vitória, quatro empates e sete derrotas.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Cruzeiro x Fortaleza terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Ficha de jogo

  • Data: 18/10/2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte
  • Rodada: 29ª
  • Onde assistir: SporTV e Premiere

Prováveis escalações

Cruzeiro

Léo Aragão; William, Fabricio Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

Fortaleza

Brenno; Mancuso, Brítez, Gazal e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira, Pochettino; Breno Lopes, Pikachu e Lucero. Técnico: Martín Palermo.

