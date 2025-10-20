Santa Cruz: Investidor da SAF confirma as permanências de Pedro Henriques e Harlei Menezes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os dirigentes remunerados continuarão trabalhando no futebol do clube tricolor na próxima temporada, que terá Estadual, Copa do Brasil e Série C

Pedro Henriques e Harlei Menezes estão confirmados no futebol do Santa Cruz para a próxima temporada. A informação foi confirmada por um dos investidores da SAF, Iran Barbosa, em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (20). Os dirigentes remunerados ocupam os cargos de CEO e executivo.

Apesar da venda das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda não ter sido confirmada, a associação e os investidores já trabalham à todo vapor no planejamento de 2026.

Isso, claro, com o técnico Marcelo Cabo, que está confirmado no comando da equipe para o próximo ano. Inclusive, em entrevista ao Fórum Esportivo, do Escrete de Ouro, não escondeu a satisfação em seguir por mais uma temporada na Cobra Coral.

Em 2026, o Santa Cruz disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro.

De forma paralela ao planejamento do futebol, o clube ainda encaminha a reta final de tramitação da venda da SAF, que será colocada em votação na Assembleia Geral de Sócios. Posteriormente, ainda tem a Recuperação Judicial.

Mais um nome confirmado no Santa Cruz

Depois do zagueiro Ianson, o Santa Cruz assinou um pré-contrato com o lateral-direito Pedro Costa. Ele defende atualmente o Remo na Série B e já passou por Pernambuco, onde vestiu a camisa do Retrô.