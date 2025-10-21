Santa Cruz assina pré-contrato com volante Andrey para a próxima temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após faturar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Arruda possui acordos com o zagueiro Ianson e o lateral-direito Pedro Costa

O Santa Cruz assinou um pré-contrato com o volante Andrey, de 27 anos. A informação foi divulgada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, na programa Bola Rolando, na noite desta terça-feira (21).

Nesta temporada, o jogador passou apenas pelo Athletic, onde disputou somente cinco jogos e rescindiu o contrato na metade deste ano. No currículo, Andrey ainda acumula passagens pelo Ceará, Coritiba e Vasco, onde foi formado nas categorias de base.

O volante é o terceiro jogador que o Santa Cruz assina um pré-contrato para o ano de 2026. O mesmo aconteceu com o zagueiro Ianson (Tombense) e o lateral-direito Pedro Costa (Remo).

O clube coral possui uma lista extensa de jogador com contrato para o ano de 2026, mas nem todos irão continuar no Arruda. O próprio técnico Marcelo Cabo evitou cravar uma possível permanência. Até mesmo do atacante Thiago Galhardo, principal contratação desta temporada.

O lateral-esquerdo Nathan, o meia João Pedro e o atacante Thiaguinhos possuem contrato até 2027, mas devem ser emprestados. O goleiro Felipe Alves, tem vínculo até 2029, e também não tem a permanência definida.

Renovações no Santa Cruz

Até o momento, o Santa Cruz anunciou as renovações dos contratos do zagueiro William Alves e o lateral-esquerdo Rodrigues. Ainda de acordo com o repórter João Victor Amorim, a direção coral enviou uma proposta de renovação para o lateral-direito Israel.

Israel se destacou com a camisa coral no início da Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, sofreu uma lesão na coluna e não conseguiu se recuperar à tempo de disputar a reta final da competição.

Contratos para 2026