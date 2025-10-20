fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz anuncia a renovação do contrato do lateral-esquerdo Rodrigues

O jogador é o segundo a ter o vínculo estendido para o ano de 2026. O zagueiro e capitão William Alves também acertou a permanência

Por Davi Saboya Publicado em 20/10/2025 às 20:30 | Atualizado em 20/10/2025 às 20:40
Rodrigues, lateral-esquerdo do Santa Cruz
Rodrigues, lateral-esquerdo do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

O Santa Cruz renovou o contrato do lateral-esquerdo Rodrigues. O anúncio aconteceu por meio das redes sociais na noite desta segunda-feira (20). Ele é o segundo atleta que o clube oficializou a permanência.

"Rodrigues segue com o Time do Povo. Nosso lateral-esquerdo teve o contrato prorrogado e continua no Arruda para a próxima temporada. Vamos juntos, Rodrigues", escreveu o time coral.

Leia Também

O primeiro foi o zagueiro e capitão William Alves. A direção coral queria permanecer com o atacante Geovany Soares, mas o atleta ainda pertence ao Atlético Tubarão. Para ficar com o primo da Rainha Marte, o Tricolor do Arruda teria que desembolsar R$ 2 milhões.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apesar do processo de venda das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda não ter sido concluído, o departamento de futebol do Santa Cruz já trabalha à todo vapor visando a próxima temporada. Inclusive, o investidor Iran Barbosa já confirmou as permanências do CEO Pedro Henriques e o executivo de futebol Harlei Menezes.

O lateral-esquerdo Nathan, o meia João Pedro e o atacante Thiaguinho possuem contrato até 2027. Porém, nenhum dos três permanecerá no Arruda. Em entrevista à Rádio Jornal, o técnico Marcelo Cabo não confirmou nem a permanência do goleiro Felipe Alves, que tem contrato até 2029.

O mesmo aconteceu com o atacante Thiago Galhardo, que tem contrato até 2026. Além de Galhardo, William Alves e Rodrigues, outros jogadores com vínculo até o próximo ano são:

  • Rokenedy (goleiro)
  • Matheus Vinícius (zagueiro)
  • Eurico (zagueiro)
  • Pedro Favela (volante)
  • Gabriel Galhardo (volante)
  • Wagner Balotelli (volante)
  • Jonatas Paulista (volante)
  • Willian Júnior (meia)
  • Renato (atacante)
  • Ariel Nahuelpán (atacante)

Veja também: entrevista exclusiva com investidor da SAF do Santa Cruz

Leia também

Santa Cruz: Investidor da SAF confirma as permanências de Pedro Henriques e Harlei Menezes
Planejamento

Santa Cruz: Investidor da SAF confirma as permanências de Pedro Henriques e Harlei Menezes
Santa Cruz acerta contratação de Pedro Costa, do Remo
Santa Cruz

Santa Cruz acerta contratação de Pedro Costa, do Remo

Compartilhe

Tags