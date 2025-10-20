Santa Cruz anuncia a renovação do contrato do lateral-esquerdo Rodrigues

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O jogador é o segundo a ter o vínculo estendido para o ano de 2026. O zagueiro e capitão William Alves também acertou a permanência

O Santa Cruz renovou o contrato do lateral-esquerdo Rodrigues. O anúncio aconteceu por meio das redes sociais na noite desta segunda-feira (20). Ele é o segundo atleta que o clube oficializou a permanência.

"Rodrigues segue com o Time do Povo. Nosso lateral-esquerdo teve o contrato prorrogado e continua no Arruda para a próxima temporada. Vamos juntos, Rodrigues", escreveu o time coral.

O primeiro foi o zagueiro e capitão William Alves. A direção coral queria permanecer com o atacante Geovany Soares, mas o atleta ainda pertence ao Atlético Tubarão. Para ficar com o primo da Rainha Marte, o Tricolor do Arruda teria que desembolsar R$ 2 milhões.

Apesar do processo de venda das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda não ter sido concluído, o departamento de futebol do Santa Cruz já trabalha à todo vapor visando a próxima temporada. Inclusive, o investidor Iran Barbosa já confirmou as permanências do CEO Pedro Henriques e o executivo de futebol Harlei Menezes.

O lateral-esquerdo Nathan, o meia João Pedro e o atacante Thiaguinho possuem contrato até 2027. Porém, nenhum dos três permanecerá no Arruda. Em entrevista à Rádio Jornal, o técnico Marcelo Cabo não confirmou nem a permanência do goleiro Felipe Alves, que tem contrato até 2029.

O mesmo aconteceu com o atacante Thiago Galhardo, que tem contrato até 2026. Além de Galhardo, William Alves e Rodrigues, outros jogadores com vínculo até o próximo ano são:

Rokenedy (goleiro)



Matheus Vinícius (zagueiro)



Eurico (zagueiro)



Pedro Favela (volante)



Gabriel Galhardo (volante)



Wagner Balotelli (volante)



Jonatas Paulista (volante)



Willian Júnior (meia)



Renato (atacante)



Ariel Nahuelpán (atacante)

