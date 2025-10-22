fechar
Santa Cruz | Notícia

SAF do Santa Cruz: Saiba quais sócios poderão votar e percentual necessário para aprovação na AGE

Assembleia Geral Extraordinária de Sócios que tratará, dente outros temas, da operação da SAF tricolor, está marcada para o dia 30 de novembro

Por Victor Peixoto Publicado em 22/10/2025 às 12:07 | Atualizado em 22/10/2025 às 12:11
Imagem da parte interna do estádio do Arruda
Imagem da parte interna do estádio do Arruda - Rafael Melo/Santa Cruz

Santa Cruz está em reta final no seu processo para se tornar SAF (Sociedade Anônima de Futebol)

Cumpridos os requisitos administrativos que previam apresentação da proposta aos conselhos Fiscal, Patrimonial e Deliberativo do clube, que emitiram seus pareceres em relação ao conteúdo da proposta.

Resta agora, a aprovação da proposta em Assembleia Geral Extraordinária de Sócios já convocada pelo presidente do executivo Bruno Rodrigues para o dia 30 de novembro deste ano, 2025, e que tratará dentre outros temas, da operação da SAF.

Esta reportagem entrou em contato com a assessoria do clube a fim de questionar sobre detalhes envolvendo esta fase final, em termos administrativos, do processo de implementação da SAF tricolor e obteve as seguintes respostas do jurídico do clube:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quais categorias de sócio estarão aptos a participar da votação da SAF?

Terão direito a voto, nos termos do Estatuto Social, os sócios de qualquer categoria, exceto o “sócio atleta”, que atendam simultaneamente aos seguintes requisitos:

  • (I) estejam adimplentes com todos os seus deveres;
  • (II) não estejam suspensos;
  • (III) sejam maiores de 18 anos de idade;
  • (IV) já integrem o quadro social há mais de 1 ano;
  • (V) quitarem seus débitos até o dia de publicação da lista de sócios aptos a votar, que deverá ser divulgada com antecedência mínima de 30 dias em relação à data da AGE.

Considerando o informado pelo Santa Cruz e a data estabelecida para a realização da AGE, a lista de sócios aptos a participar da votação deverá ser divulgada até o dia 31 de outubro.

Qual o tempo mínimo de adesão para participar da votação?

Como dito, o sócio deverá integrar o quadro social do Clube há, no mínimo, 1 ano.

Qual o percentual de votos necessários para a aprovação?

Para aprovação da reforma do Estatuto social será necessário o quórum de 1/5 (um quinto) da totalidade dos sócios aptos a votar, enquanto as demais matérias poderão ser aprovadas pela maioria simples.

Expectativa de prazo para o início da oficialização do processo junto à justiça comum

Após a eventual aprovação em sede de Assembleia Geral, o tema deverá ser ratificado pelo Conselho Deliberativo, respeitando-se os prazos para sua convocação.

Assim, há uma expectativa (não confirmada) de que, em até 45 dias após a realização da Assembleia, o protocolo do modificativo ao Plano de Recuperação Judicial seja realizado perante o Juízo da Recuperação.

Leia também

Crise no Sport e Futuro do Futebol Pernambucano em Pauta
Comentário Ralph de Carvalho

Crise no Sport e Futuro do Futebol Pernambucano em Pauta
Santa Cruz assina pré-contrato com volante Andrey para a próxima temporada
Encaminhado

Santa Cruz assina pré-contrato com volante Andrey para a próxima temporada

Compartilhe

Tags