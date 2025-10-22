SAF do Santa Cruz: Saiba quais sócios poderão votar e percentual necessário para aprovação na AGE
Assembleia Geral Extraordinária de Sócios que tratará, dente outros temas, da operação da SAF tricolor, está marcada para o dia 30 de novembro
O Santa Cruz está em reta final no seu processo para se tornar SAF (Sociedade Anônima de Futebol).
Cumpridos os requisitos administrativos que previam apresentação da proposta aos conselhos Fiscal, Patrimonial e Deliberativo do clube, que emitiram seus pareceres em relação ao conteúdo da proposta.
Resta agora, a aprovação da proposta em Assembleia Geral Extraordinária de Sócios já convocada pelo presidente do executivo Bruno Rodrigues para o dia 30 de novembro deste ano, 2025, e que tratará dentre outros temas, da operação da SAF.
Esta reportagem entrou em contato com a assessoria do clube a fim de questionar sobre detalhes envolvendo esta fase final, em termos administrativos, do processo de implementação da SAF tricolor e obteve as seguintes respostas do jurídico do clube:
Quais categorias de sócio estarão aptos a participar da votação da SAF?
Terão direito a voto, nos termos do Estatuto Social, os sócios de qualquer categoria, exceto o “sócio atleta”, que atendam simultaneamente aos seguintes requisitos:
- (I) estejam adimplentes com todos os seus deveres;
- (II) não estejam suspensos;
- (III) sejam maiores de 18 anos de idade;
- (IV) já integrem o quadro social há mais de 1 ano;
- (V) quitarem seus débitos até o dia de publicação da lista de sócios aptos a votar, que deverá ser divulgada com antecedência mínima de 30 dias em relação à data da AGE.
Considerando o informado pelo Santa Cruz e a data estabelecida para a realização da AGE, a lista de sócios aptos a participar da votação deverá ser divulgada até o dia 31 de outubro.
Qual o tempo mínimo de adesão para participar da votação?
Como dito, o sócio deverá integrar o quadro social do Clube há, no mínimo, 1 ano.
Qual o percentual de votos necessários para a aprovação?
Para aprovação da reforma do Estatuto social será necessário o quórum de 1/5 (um quinto) da totalidade dos sócios aptos a votar, enquanto as demais matérias poderão ser aprovadas pela maioria simples.
Expectativa de prazo para o início da oficialização do processo junto à justiça comum
Após a eventual aprovação em sede de Assembleia Geral, o tema deverá ser ratificado pelo Conselho Deliberativo, respeitando-se os prazos para sua convocação.
Assim, há uma expectativa (não confirmada) de que, em até 45 dias após a realização da Assembleia, o protocolo do modificativo ao Plano de Recuperação Judicial seja realizado perante o Juízo da Recuperação.