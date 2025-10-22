SAF do Santa Cruz: Saiba quais sócios poderão votar e percentual necessário para aprovação na AGE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assembleia Geral Extraordinária de Sócios que tratará, dente outros temas, da operação da SAF tricolor, está marcada para o dia 30 de novembro

O Santa Cruz está em reta final no seu processo para se tornar SAF (Sociedade Anônima de Futebol).

Cumpridos os requisitos administrativos que previam apresentação da proposta aos conselhos Fiscal, Patrimonial e Deliberativo do clube, que emitiram seus pareceres em relação ao conteúdo da proposta.

Resta agora, a aprovação da proposta em Assembleia Geral Extraordinária de Sócios já convocada pelo presidente do executivo Bruno Rodrigues para o dia 30 de novembro deste ano, 2025, e que tratará dentre outros temas, da operação da SAF.

Esta reportagem entrou em contato com a assessoria do clube a fim de questionar sobre detalhes envolvendo esta fase final, em termos administrativos, do processo de implementação da SAF tricolor e obteve as seguintes respostas do jurídico do clube:

Quais categorias de sócio estarão aptos a participar da votação da SAF?

Terão direito a voto, nos termos do Estatuto Social, os sócios de qualquer categoria, exceto o “sócio atleta”, que atendam simultaneamente aos seguintes requisitos:

(I) estejam adimplentes com todos os seus deveres;

(II) não estejam suspensos;

(III) sejam maiores de 18 anos de idade;

(IV) já integrem o quadro social há mais de 1 ano;

(V) quitarem seus débitos até o dia de publicação da lista de sócios aptos a votar, que deverá ser divulgada com antecedência mínima de 30 dias em relação à data da AGE.

Considerando o informado pelo Santa Cruz e a data estabelecida para a realização da AGE, a lista de sócios aptos a participar da votação deverá ser divulgada até o dia 31 de outubro.

Qual o tempo mínimo de adesão para participar da votação?

Como dito, o sócio deverá integrar o quadro social do Clube há, no mínimo, 1 ano.

Qual o percentual de votos necessários para a aprovação?

Para aprovação da reforma do Estatuto social será necessário o quórum de 1/5 (um quinto) da totalidade dos sócios aptos a votar, enquanto as demais matérias poderão ser aprovadas pela maioria simples.

Expectativa de prazo para o início da oficialização do processo junto à justiça comum

Após a eventual aprovação em sede de Assembleia Geral, o tema deverá ser ratificado pelo Conselho Deliberativo, respeitando-se os prazos para sua convocação.

Assim, há uma expectativa (não confirmada) de que, em até 45 dias após a realização da Assembleia, o protocolo do modificativo ao Plano de Recuperação Judicial seja realizado perante o Juízo da Recuperação.

