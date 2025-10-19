Transporte por moto: Sem exigências e fiscalização, condutores e passageiros dos motoapps só contam com a sorte. Veja dicas para reduzir riscos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a explosão do Uber e 99 Moto pelo País, nunca foi tão importante ter cuidados para ser condutor e passageiro dos aplicativos de motos

No Brasil que já virou o País do Uber e do 99 Moto, essa reportagem é para quem utiliza e/ou depende do serviço de transporte de passageiros com motocicletas. Em primeiro lugar, é importante alertar que todos vocês - condutores e passageiros dos aplicativos - estão por conta própria. Aliás, contam apenas com a sorte e a ajuda divina.

Como a proibição do serviço não virá - o governo federal e os prefeitos brasileiros não tem e não terão coragem de enfrentar o problema - e uma possível regulamentação dos moto apps será algo ainda mais desgastante política e, principalmente, juridicamente, é fundamental entender a fragilidade em que essa parcela da sociedade está.

A falta de regras e critérios para permitir o cadastro dos ‘parceiros’ das plataformas - visto por muitos como liberdade e oportunidade - é exatamente o que mais contribui para a exposição ao perigo de condutores e passageiros. E com o agravante da fragilidade das motocicletas, cujo perigo é inerente a elas.

Temos visto passageiros morrendo ‘sugados’ porque motoqueiros entram no meio de caminhões em corredores rodoviários de tráfego pesado, como as BRs 101 e 232, ou porque a alça de uma bolsa que estava sendo transportada de forma indevida na moto ficou presa em algum veículo.

Faltam regras para adesão dos condutores sobre duas rodas, faltam informações, faltam orientações básicas de condução também para passageiros, e falta fiscalização nas ruas sobre tudo isso. Por essas razões, essa reportagem reúne orientações feitas por especialistas em segurança viária, numa tentativa de ajudar a reduzir os sinistros de trânsito com ocupantes de motocicletas.

PILOTAR MOTOCICLETA É PERIGOSO E, COM PASSAGEIRO NA GARUPA, É AINDA MAIS

Sem perspectivas de proibição ou regulamentação do transporte por motos, condutores e passageiros precisam ter cuidados essenciais no moto app - JAILTON JR./JC IMAGEM

Pilotar ou viajar na garupa de uma motocicleta exige muita habilidade e responsabilidade. Qualquer vacilo, o chão é certo. E, ao cair, passageiros e condutores podem ser vítimas de atropelamentos, como tem sido comum acontecer no Grande Recife e em todo o País onde o serviço de moto app opera.

E, com a explosão do Uber e 99 Moto pelo Brasil, a vulnerabilidade da motocicleta foi duplicada porque passaram a ser duas possíveis vítimas: o condutor e o passageiro.

Quando se transporta um passageiro, a dinâmica da moto muda — e tanto condutor quanto garupa precisam saber o que fazer. Órgãos federais e estaduais indicam que o piloto suba primeiro, oriente o passageiro a se sentar próximo, manter os pés nas pedaleiras, segurar-se pela cintura ou nas alças e acompanhar a inclinação nas curvas, evitando movimentos bruscos que desestabilizam o conjunto. Essas atitudes simples reduzem riscos e melhoram o controle da motocicleta durante o trajeto.

No caso dos serviços de transporte por aplicativo com moto (mototáxi / motofrete para passageiros), a pressa e a pressão por corridas aumentam a probabilidade de comportamentos de risco — ultrapassagens perigosas, uso do “corredor” em tráfego intenso, excesso de velocidade e falta de checagem do estado do veículo.

Dicas práticas para motociclistas (condutor)

Os motociclistas representam quase metade das vítimas do trânsito em regiões do País como o Nordeste e o Norte, e quase 30% em outras regiões, como o Sudeste - segundo o DataSus - JAILTON JR./JC IMAGEM Andar com um olhar mais atento nas ruas de cidades como o Recife, por exemplo, é perceber facilmente a explosão do uso do serviço. Principalmente pelos passageiros, muitas e muitas vezes soltos na garupa da moto, com capacetes inadequados ou desafevelados, dedos do pé expostos e até manuseando celulares - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Andar com um olhar mais atento nas ruas de cidades como o Recife, por exemplo, é perceber facilmente a explosão do uso do serviço. Principalmente pelos passageiros, muitas e muitas vezes soltos na garupa da moto, com capacetes inadequados ou desafevelados, dedos do pé expostos e até manuseando celulares - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Passageiros não devem viajar de Uber e 99 Moto repletos de pacotes e bolsas. Condutores devem recusar corridas assim porque o risco de queda é grande - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

- EVITE usar o CORREDOR entre os veículos, principalmente em rodovias e avenidas com tráfego pesado. Em filas densas, de muito volume de tráfego, é uma prática de alto risco.

- Use sempre capacete com viseira ou óculos, corretamente afivelado e com selo de certificação. O capacete em bom estado reduz risco grave de lesão. E ofereça um equipamento semelhante ao passageiro.

- Posicionamento e visibilidade: mantenha-se onde os outros condutores conseguem ver você; evite ficar no ponto cego de carros, ônibus e caminhões.

- Dirija de forma defensiva: sinalize todas as manobras, reduza velocidade em trechos com sujeira/derramamento, evite frear bruscamente e NUNCA ultrapasse pela direita. Em curvas, ainda mais.

- Embora as plataformas não façam exigências, opte por motos de cilindradas maiores, que aceitem mais peso de carga. Assim, haverá mais segurança no transporte de passageiros.

- Evite costurar entre os veículos, principalmente em tráfego intenso.

Oriente o passageiro a se segurar na motocicleta ou no condutor, a usar o capacete corretamente e sobre o transporte de bolsas, que não podem ser muitas e precisam estar acomodadas da forma correta no corpo.

- Em caso de muitos pertences, RECUSE a corrida e não corra risco de quedas.

- Nunca conduza motocicleta DESCALÇO ou com calçados abertos. Prefira botas e tênis. Evite bermudas e camisetas. Quanto mais proteção no corpo, menos riscos de ferimentos no caso de quedas.

Dicas práticas para passageiros (garupa)



Um único ocupante na moto já era um problema porque a grande maioria não conta com EPIs e usam o capacete indevidamente. Com a introdução do passageiro, a situação ficou pior - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Passageiros não devem viajar de Uber e 99 Moto repletos de pacotes e bolsas. Condutores devem recusar corridas assim porque o risco de queda é grande - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM A associação foi considerada ilegítima para mover uma Adin por ser formada por apenas quatro pessoas, sendo três delas da mesma família, e que nunca atuaram no segmento de motofretismo ou mototáxi - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Categoria não quer a proibição do serviço de Uber e 99 Moto, mas também está assustada com o alto número de feridos, inclusive passageiros - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Os motociclistas representam quase metade das vítimas do trânsito em regiões do País como o Nordeste e o Norte, e quase 30% em outras regiões, como o Sudeste - segundo o DataSus - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

- Use capacete adequado e afivelado sempre; Faça uso de roupas e calçados fechados, que vão aumentar a proteção em caso de quedas.

- Não viaje de moto app transportando muitas bolsas ou objetos. E sempre faça a acomodação correta ao corpo. Não deixe alças ou tiras soltas, pois elas podem se prender nos outros veículos e provocar quedas ou até mesmo atropelamentos.

- Aguarde o piloto ligar a moto para subir na moto. Só coloque os pés nas pedaleiras depois que estiver sentado com segurança. Mantenha os pés firmes nas pedaleiras e as pernas em posição que não encostem no escapamento, corrente ou partes móveis.

- Procure sentar o mais próximo possível do condutor, abrace-o pela cintura ou segure nas alças das motos. E ATENÇÃO: acompanhe a inclinação nas curvas, inclinando-se junto com o condutor.

- E ATENÇÃO: não manuseie celulares ou outros objetos enquanto viaja. É importante estar atento às manobras em todo o percurso. LEMBRE-SE: passageiro de motocicleta é co-piloto.

Somente no Grande Recife, o SAMU atende uma média de 200 pessoas feridas em quedas e colisões com motos num fim de semana. Os motociclistas representam quase metade das vítimas do trânsito em regiões do País como o Nordeste e o Norte, e quase 30% em outras regiões, como o Sudeste - segundo o DataSus - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

- NÃO permita que os condutores trafeguem sobre ciclofaixas, calçadas e canteiros centrais de avenidas. Muito menos que usem a contra-mão.

- Se sentir insegurança com a forma de pilotagem (excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas ou pilotagem agressiva), peça ao condutor para reduzir ou encerre a corrida — sua segurança deve estar em primeiro lugar.