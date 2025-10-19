Transporte por moto: Sem exigências e fiscalização, condutores e passageiros dos motoapps só contam com a sorte. Veja dicas para reduzir riscos
Com a explosão do Uber e 99 Moto pelo País, nunca foi tão importante ter cuidados para ser condutor e passageiro dos aplicativos de motos
Clique aqui e escute a matéria
No Brasil que já virou o País do Uber e do 99 Moto, essa reportagem é para quem utiliza e/ou depende do serviço de transporte de passageiros com motocicletas. Em primeiro lugar, é importante alertar que todos vocês - condutores e passageiros dos aplicativos - estão por conta própria. Aliás, contam apenas com a sorte e a ajuda divina.
Como a proibição do serviço não virá - o governo federal e os prefeitos brasileiros não tem e não terão coragem de enfrentar o problema - e uma possível regulamentação dos moto apps será algo ainda mais desgastante política e, principalmente, juridicamente, é fundamental entender a fragilidade em que essa parcela da sociedade está.
A falta de regras e critérios para permitir o cadastro dos ‘parceiros’ das plataformas - visto por muitos como liberdade e oportunidade - é exatamente o que mais contribui para a exposição ao perigo de condutores e passageiros. E com o agravante da fragilidade das motocicletas, cujo perigo é inerente a elas.
Temos visto passageiros morrendo ‘sugados’ porque motoqueiros entram no meio de caminhões em corredores rodoviários de tráfego pesado, como as BRs 101 e 232, ou porque a alça de uma bolsa que estava sendo transportada de forma indevida na moto ficou presa em algum veículo.
Faltam regras para adesão dos condutores sobre duas rodas, faltam informações, faltam orientações básicas de condução também para passageiros, e falta fiscalização nas ruas sobre tudo isso. Por essas razões, essa reportagem reúne orientações feitas por especialistas em segurança viária, numa tentativa de ajudar a reduzir os sinistros de trânsito com ocupantes de motocicletas.
PILOTAR MOTOCICLETA É PERIGOSO E, COM PASSAGEIRO NA GARUPA, É AINDA MAIS
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Pilotar ou viajar na garupa de uma motocicleta exige muita habilidade e responsabilidade. Qualquer vacilo, o chão é certo. E, ao cair, passageiros e condutores podem ser vítimas de atropelamentos, como tem sido comum acontecer no Grande Recife e em todo o País onde o serviço de moto app opera.
E, com a explosão do Uber e 99 Moto pelo Brasil, a vulnerabilidade da motocicleta foi duplicada porque passaram a ser duas possíveis vítimas: o condutor e o passageiro.
- Transporte por moto: Passageiro de moto app de apenas 17 anos morre atropelado por caminhão na BR-101, no Recife
- Transporte por moto: SAMU afirma que a cada 10 sinistros de trânsito no Grande Recife, 9 envolvem motocicletas
- Transporte por moto: No País do Uber e 99 Moto, sinistros de motocicleta custam R$ 300 bilhões e colapsam 70% dos hospitais brasileiros, apontam ortopedistas
- Transporte por moto: Explosão do uso de motocicletas provoca epidemia de mortes e acelera colapso do transporte público, confirma análise
Quando se transporta um passageiro, a dinâmica da moto muda — e tanto condutor quanto garupa precisam saber o que fazer. Órgãos federais e estaduais indicam que o piloto suba primeiro, oriente o passageiro a se sentar próximo, manter os pés nas pedaleiras, segurar-se pela cintura ou nas alças e acompanhar a inclinação nas curvas, evitando movimentos bruscos que desestabilizam o conjunto. Essas atitudes simples reduzem riscos e melhoram o controle da motocicleta durante o trajeto.
No caso dos serviços de transporte por aplicativo com moto (mototáxi / motofrete para passageiros), a pressa e a pressão por corridas aumentam a probabilidade de comportamentos de risco — ultrapassagens perigosas, uso do “corredor” em tráfego intenso, excesso de velocidade e falta de checagem do estado do veículo.
Dicas práticas para motociclistas (condutor)
- EVITE usar o CORREDOR entre os veículos, principalmente em rodovias e avenidas com tráfego pesado. Em filas densas, de muito volume de tráfego, é uma prática de alto risco.
- Use sempre capacete com viseira ou óculos, corretamente afivelado e com selo de certificação. O capacete em bom estado reduz risco grave de lesão. E ofereça um equipamento semelhante ao passageiro.
- Posicionamento e visibilidade: mantenha-se onde os outros condutores conseguem ver você; evite ficar no ponto cego de carros, ônibus e caminhões.
- Transporte por moto: Maioria das motocicletas usadas no serviço de Uber e 99 Moto não suporta peso de duas pessoas
- Transporte por moto: Decisão que libera transporte por moto em São Paulo força o País a enfrentar o desafio da regulamentação. E as plataformas a aceitá-la
- Transporte por moto: "Regulamentar motoapp no Brasil é uma tragédia anunciada", alerta Ipea
- Transporte por moto: entidades médicas e de segurança viária são unânimes em defender a proibição do uso de motos para o transporte de passageiros
- Dirija de forma defensiva: sinalize todas as manobras, reduza velocidade em trechos com sujeira/derramamento, evite frear bruscamente e NUNCA ultrapasse pela direita. Em curvas, ainda mais.
- Embora as plataformas não façam exigências, opte por motos de cilindradas maiores, que aceitem mais peso de carga. Assim, haverá mais segurança no transporte de passageiros.
- Evite costurar entre os veículos, principalmente em tráfego intenso.
Oriente o passageiro a se segurar na motocicleta ou no condutor, a usar o capacete corretamente e sobre o transporte de bolsas, que não podem ser muitas e precisam estar acomodadas da forma correta no corpo.
- Em caso de muitos pertences, RECUSE a corrida e não corra risco de quedas.
- Nunca conduza motocicleta DESCALÇO ou com calçados abertos. Prefira botas e tênis. Evite bermudas e camisetas. Quanto mais proteção no corpo, menos riscos de ferimentos no caso de quedas.
Dicas práticas para passageiros (garupa)
- Use capacete adequado e afivelado sempre; Faça uso de roupas e calçados fechados, que vão aumentar a proteção em caso de quedas.
- Não viaje de moto app transportando muitas bolsas ou objetos. E sempre faça a acomodação correta ao corpo. Não deixe alças ou tiras soltas, pois elas podem se prender nos outros veículos e provocar quedas ou até mesmo atropelamentos.
- Aguarde o piloto ligar a moto para subir na moto. Só coloque os pés nas pedaleiras depois que estiver sentado com segurança. Mantenha os pés firmes nas pedaleiras e as pernas em posição que não encostem no escapamento, corrente ou partes móveis.
- Transporte por moto: Guerra de leis e interpretações judiciais transforma regulamentação do motoapp em grande desafio
- Transporte por moto: Regulamentação é essencial para reduzir quedas e mortes no trânsito, defendem motoqueiros
- Transporte por moto: Brasileiros trocam transporte público por aplicativos de motos em busca de conforto e agilidade
- Transporte por moto: Aplicativos de moto viraram as kombis lotação do passado em danos e impactos
- Procure sentar o mais próximo possível do condutor, abrace-o pela cintura ou segure nas alças das motos. E ATENÇÃO: acompanhe a inclinação nas curvas, inclinando-se junto com o condutor.
- E ATENÇÃO: não manuseie celulares ou outros objetos enquanto viaja. É importante estar atento às manobras em todo o percurso. LEMBRE-SE: passageiro de motocicleta é co-piloto.
- NÃO permita que os condutores trafeguem sobre ciclofaixas, calçadas e canteiros centrais de avenidas. Muito menos que usem a contra-mão.
- Se sentir insegurança com a forma de pilotagem (excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas ou pilotagem agressiva), peça ao condutor para reduzir ou encerre a corrida — sua segurança deve estar em primeiro lugar.