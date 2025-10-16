Obras na PE-15: Além da reurbanização, PE-15 terá as passarelas de pedestres requalificadas no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governo de Pernambico lançou licitação no valor de R$ 6,6 milhões para recuperação de três passarelas de pedestres no Corredor de BRT Norte-Sul

Após as obras de reurbanização - que já duram mais de dois anos -, a PE-15, um dos maiores corredores de transporte da Região Metropolitana do Recife, terá as passarelas de pedestres que compõem o Corredor de BRT Norte-Sul requalificadas. O governo de Pernambuco, via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), lançou o edital de licitação para a recuperação de três passarelas existentes no corredor e que encontram-se com a infraestrutura comprometida.

Duas das passarelas contempladas oferecem acesso direto às estações do BRT, enquanto uma é utilizada apenas para a travessia da rodovia estadual. As intervenções fazem parte de um esforço para garantir maior durabilidade e aumentar a segurança dos usuários das passarelas situadas no eixo Norte/Sul do BRT. Estão incluídas nas ações as passarelas São Francisco de Assis e Abreu e Lima (ambas com acesso ao BRT), e a passarela Peixe Agulha, que é utilizada exclusivamente para a travessia da PE-15.

A PE-15 possui uma extensão de 12,7 quilômetros e conecta a Avenida Pan Nordestina, em Olinda, ao entroncamento com a BR-101, em Abreu e Lima, atravessando também o município de Paulista.

REFORÇO ESTRUTURAL

Empresas têm até o dia 24 de outubro para apresentar propostas de requalificação estrutural e funcional das passagens, incluindo reforço e novas coberturas contra o sol e a chuva - Seduh-PE

O valor estimado para a requalificação das passarelas é de R$ 6.668.954,65. O escopo do trabalho abrange o tratamento anticorrosivo, o reforço estrutural e uma nova pintura das estruturas metálicas das passagens para pedestres.

A requalificação também visa garantir maior conforto aos usuários, incluindo a instalação de coberturas nas passarelas Peixe Agulha e São Francisco de Assis, protegendo os pedestres das chuvas e do sol.

Além da durabilidade e proteção contra o tempo, as melhorias incluem ajustes de acessibilidade, com modificações em rampas, calçadas e sinalização. Essas ações são projetadas para que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou mobilidade reduzida, possam circular pelas passarelas com autonomia e segurança.

Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, afirmou que o trabalho busca garantir maior durabilidade à obra e segurança aos usuários. Ele reforçou que as obras assegurarão que as passarelas retornem à funcionalidade plena, mantendo qualidade e resistência. Segundo ele, as ações reforçam o papel das passarelas como equipamentos seguros de travessia, reduzindo riscos e garantindo que os pedestres se desloquem com tranquilidade em áreas de grande fluxo de veículos.

As empresas interessadas em participar do certame devem enviar as propostas até o dia 24 de outubro, às 10h. A previsão é que a ordem de serviço para o início das obras seja emitida até o final do ano. O prazo de execução dos serviços é de seis meses, devendo começar em até dez dias após a emissão da Ordem de Serviço (OS).

O edital de licitação pode ser acessado no site www.compras.pe.gov.br e, conforme aviso publicado no Diário Oficial do Estado, também está disponível no site www.pncp.gov.br.

OBRAS DE REURBANIZAÇÃO ATRASADAS, MAS QUASE FINALIZADAS

OBRAS NA PE-15 / OLINDA / PAULISTA / GOVERNO DE PERNAMBUCO / BRT / ESTAÇÕES DE BRT - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

A PE-15 está em obras de reurbanização há mais de 2,5 anos e, pelo último cronograma divulgado pelo governo do Estado, já deveria ter os trabalhos finais concluídos desde o início do segundo semestre deste ano. São 60 mil veículos circulando diariamente por ela.

Os transtornos para motoristas e, principalmente, passageiros do transporte público que usam a rodovia e o trecho da BR-101 até Igarassu, também no Grande Recife, estão bem menores depois de tanto tempo de obras - iniciadas lentamente ainda no fim da gestão do ex-governador Paulo Câmara (PSB) e agilizadas no governo Raquel Lyra (PSD).

O corredor de ônibus e BRT está liberado desde março de 2024 e as pistas dos veículos particulares desde o início de 2025. Agora, os trabalhos estão focados na urbanização propriamente dita do corredor, que inclui a implantação e requalificação das calçadas e passeios públicos, e a construção dos equipamentos urbanos e no paisagismo.

Essas intervenções, inclusive, são exatamente o que diferenciam o novo projeto de requalificação da PE-15 porque vão além da recuperação do pavimento das pistas de veículos - particulares ou do transporte público. A requalificação de toda a ciclovia existente ao longo da via também segue em andamento, com muitos trechos ainda a serem finalizados.

As obras da PE-15 estão custando R$ 220 milhões e já teve dois aditivos de contrato que aumentaram em 20% o valor inicial dos trabalhos - por lei, esse acréscimo pode ser de até 25%. O projeto prevê quadras de esportes e urbanização das áreas embaixo dos viadutos da rodovia, evitando que os espaços públicos sejam transformados em estacionamentos de veículos, como vinha acontecendo.

A requalificação da rodovia PE-15 é fundamental para o Grande Recife por conectar quatro cidades à capital pernambucana. No pacote de obras, também está prevista a recuperação do corredor de ônibus da BR-101, que também segue em andamento.

