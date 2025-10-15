Vandalismo: Passageiros apedrejam ônibus no Centro do Recife após serem impedidos de pular a catraca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Por sorte, não houve feridos. A invasão dos coletivos tem sido mais comum a cada dia e provoca uma perda de receita estimada em R$ 20 milhões por mês

No mesmo dia em que as catracas elevadas começaram a ser vistas em teste nos ônibus da Região Metropolitana do Recife, um coletivo foi apedrejado por passageiros que queriam pular a catraca e foram impedidos pela fiscalização. O episódio aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira (15/10), na linha 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), operada pela empresa Borborema, no Centro do Recife.

Por sorte, não houve feridos. Segundo a Urbana-PE (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco), estava sendo realizada uma ação de fiscalização exatamente para inibir a invasão dos coletivos, algo cada dia mais comum no transporte da RMR e que tem provocado uma perda de receita estimada em R$ 20 milhões por mês, além de comprometer o planejamento operacional do sistema.

“A Borborema informa que um veículo que operava na linha 166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol) foi vandalizado por volta das 5h50 da manhã desta quarta-feira (15), em frente a uma das paradas da Rua do Sol. O fato ocorreu durante a ação de uma equipe de fiscalização da empresa, que tinha como objetivo averiguar denúncias de passageiros e motoristas sobre pulos de catraca e invasões nos ônibus que operam na área. Não houve feridos.

A Borborema reforça que mantém equipes de fiscalização e orientação em pontos estratégicos de sua área de atuação. A empresa destaca ainda que o setor empresarial vem dialogando com o Grande Recife Consórcio de Transporte, com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e com a Secretaria de Defesa Social em busca de soluções que aumentem a segurança dos passageiros e coíbam comportamentos nocivos ao sistema de transporte público da Região Metropolitana do Recife”.

MOTORISTA ABANDONA ÔNIBUS DEPOIS QUE PASSAGEIROS INVADEM COLETIVO SEM PAGAR

Passageiros apedrejam ônibus no Centro do Recife após serem impedidos de pular a catraca - Reprodução

Em julho, as frequentes invasões dos ônibus por passageiros que não querem mais pagar a passagem e têm sido estimulados pela ausência do poder policial e fiscalizador do Estado - gestor do sistema - terminou provocando uma situação extrema por parte de um motorista na Região Metropolitana do Recife.

O motorista da linha 820 - TI Xambá/Cabugá simplesmente abandonou o coletivo depois que um grupo de 14 pessoas invadiu o veículo pela porta traseira sem pagar a tarifa. Um dos ‘vândalos’ - como quem invade ônibus deve ser definido - chegou a acionar a alavanca de emergência do coletivo para forçar a parada e a abertura das portas.

O fato aconteceu por volta das 17h, horário de pico da tarde, em uma das paradas localizadas na Rua do Sol, no Centro do Recife, na mesma área do apedrejamento do ônibus da Borborema. A linha 820 seguia para o TI Xambá, permitindo a integração com outras linhas no terminal.

Revoltado e assustado com a situação - até porque os coletivos têm câmeras e os operadores são cobrados pelas empresas quando acontecem invasões -, o motorista abandonou o coletivo e desceu em busca de proteção policial. Toda a invasão foi filmada pelas câmeras do coletivo.

Nas redes sociais, um vídeo viralizou com um passageiro relatando apenas o abandono do ônibus pelo motorista e criticando o profissional pelo gesto. Alegou que as pessoas queriam chegar em casa após um dia de trabalho, mas em nenhum momento o autor do vídeo explica o que, de fato, provocou o abandono da direção pelo motorista.