CPI da Publicidade está paralisada na Alepe em meio a disputa judicial envolvendo partidos

Decisões judiciais sobre trocas partidárias de deputados interromperam os ritos da comissão, que investiga contratos de publicidade do governo

Uma semana após ser instalada em uma sessão conturbada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará supostas irregularidades em contratos de publicidade do governo estadual está paralisada e sem previsão de retomada.

O motivo é a série de decisões judiciais sobre as mudanças partidárias de deputados oposicionistas ocorridas às vésperas da instalação da comissão, que colocou a composição do colegiado num limbo. (Entenda mais abaixo).

A sessão de abertura da CPI, inicialmente marcada para a última sexta-feira (22), foi cancelada e reagendada para esta terça-feira (26), mas também não ocorreu devido ao imbróglio judicial.

Um dos entraves está relacionado ao PSDB. A deputada Débora Almeida, aliada da governadora Raquel Lyra (PSD), conseguiu de volta a liderança do partido tucano na Alepe e, em tese, pode tirar o recém-filiado Diogo Moraes — eleito presidente da CPI — da composição da comissão e se recolocar como membro do colegiado.

Nesta terça-feira (26), a direção do PSDB ingressou com um agravo de instrumento contra as decisões da Justiça de Pernambuco que suspenderam a indicação de Diogo Moraes como líder do partido, estendendo a disputa. A sigla diz que a medida tem aval do presidente da executiva nacional, Marconi Perillo.

Outro caso em espera é o de Jarbas Filho, que também ingressou na Justiça para retomar a liderança do MDB na Casa, perdida para Waldemar Borges, que migrou para o partido e se elegeu relator da CPI. Espera-se que o recurso seja apreciado ainda nesta semana.

Joãozinho Tenório é outro que havia perdido a liderança do seu partido, o PRD, para Júnior Matuto, mas também conseguiu reverter a decisão na Justiça.

Agora, as bases do governo e de oposição aguardam a conclusão dos desdobramentos judiciais para definir o que será feito a seguir, mantendo os trabalhos da comissão parados.

A esperança dos aliados do governo era de que o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), convocasse uma nova sessão de instalação da CPI e que fosse feita uma nova eleição para a comissão — o que dificilmente acontecerá neste momento, especialmente diante do novo recurso apresentado pelo PSDB.

Além disso, uma nova sessão do colegiado só poderia acontecer na próxima semana, uma vez que a deputada Dani Portela (PSOL), autora do requerimento de abertura da CPI e, portanto, responsável por presidir uma eventual nova sessão de instalação, cumpre agendas no Rio de Janeiro e só retorna a Pernambuco na noite do próximo domingo.

Entenda o imbróglio partidário da CPI

Às vésperas da instalação da CPI, os deputados Diogo Moraes, Waldemar Borges e Júnior Matuto deixaram o PSB e migraram, respectivamente, para o PSDB, MDB e PRD. A movimentação garantiu à oposição mais espaço na CPI, desbancando a base governista.

Com o rearranjo, Diogo e Waldemar assumiram as lideranças de seus novos partidos na Alepe, foram indicados para integrar a comissão e eleitos presidente e relator da CPI, respectivamente.

A base aliada do governo recorreu à Justiça, que devolveu a liderança do PSDB a Débora Almeida e do PRD a Joãozinho Tenório, o que inviabilizou a participação de Diogo Moraes na CPI. Sem definição da composição, a CPI segue sem funcionar.

O impasse comprometeu até os trabalhos da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ), que tradicionalmente se reúne às terças-feiras. A sessão da CCLJ desta semana foi cancelada porque o horário iria coincidir com a abertura da CPI, mas, no fim, nenhuma das duas reuniões aconteceu.

Em meio ao impasse político, o presidente da Alepe acusou o assessor do governo, Manoel Medeiros, de comandar uma “milícia digital” a serviço do Palácio contra parlamentares oposicionistas.

A declaração teve forte repercussão e Medeiros pediu exoneração do cargo, afirmando, porém, que não se intimidaria diante da acusação.

CPI investiga contrato de R$ 1,2 bilhão

A CPI investigará indícios de irregularidades em um contrato firmado pelo governo de Pernambuco com agências de comunicação que podem chegar a R$ 1,2 bilhão. A suspeita é de que haja “sociedade oculta” com um primo da governadora Raquel Lyra.

O governo afirma que todo o processo licitatório foi conduzido "de acordo com a legislação vigente, respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e transparência".

Nesta terça-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, negou o pedido do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) para suspender a licitação e o contrato de publicidade do Governo do Estado, como mostrou o Blog de Terezinha Nunes. Com a decisão, o contrato permanece em execução.