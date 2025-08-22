fechar
Justiça mantém liminar e Débora Almeida segue como líder do PSDB na Alepe

Decisão foi confirmada pela Justiça, que indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pelo PSDB contra liminar anterior; entenda

Por Thiago Seabra Publicado em 22/08/2025 às 14:05 | Atualizado em 22/08/2025 às 14:07
Imagem da deputada estadual Débora Almeida
Imagem da deputada estadual Débora Almeida - Roberto Soares/ Alepe

A deputada estadual Débora Almeida (PSDB) seguirá como líder da bancada do partido na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

A decisão foi confirmada pela Justiça, que indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pelo PSDB contra liminar anterior.

O juiz Fernando Jorge Ribeiro Raposo, da Seção B da 16ª Vara Cível da Capital, considerou inválida a reunião realizada em 18 de agosto pela Comissão Executiva Interventora da legenda e pela bancada estadual, que havia escolhido o deputado Diogo Moraes para a liderança.

Segundo a decisão, o encontro apresentou “vício de convocação” por descumprir prazos e formalidades previstas no estatuto partidário, o que anulou todos os encaminhamentos deliberados.

A contestação foi movida pela própria Débora Almeida, que questionou a legalidade da reunião e obteve parecer favorável da Justiça Eleitoral para se manter na liderança do partido na Alepe.

Os argumentos da Justiça

O juiz enfatizou em sua decisão que, embora a direção nacional do PSDB tenha poderes para intervir em diretórios estaduais e instalar uma Comissão Executiva Interventora, essa medida não autoriza o descumprimento das regras estatutárias do partido.

Isso inclui prazos de convocação, quórum mínimo e demais formalidades internas.

De acordo com o magistrado, os prazos e procedimentos previstos no estatuto partidário não são "meros formalismos", mas sim garantias essenciais de transparência, isonomia entre correntes internas e a plena participação dos filiados.

A decisão ressaltou que "sem tempo adequado, não há participação consciente", garantindo que os filiados tenham tempo hábil para conhecer as pautas e viabilizar uma participação efetiva, prevenindo decisões "relâmpago" e assegurando segurança jurídica aos procedimentos.

O tribunal também rechaçou o argumento do partido de que a presença de todos os integrantes da Executiva Interventora anularia a necessidade de cumprimento das normas internas.

Procurado, o PSDB informou apenas que, por enquanto, não vai comentar o caso.

Impacto na Alepe e na CPI da Publicidade

A manutenção da decisão liminar tem consequências diretas para a composição da Assembleia Legislativa e, em particular, para a recém-instalada CPI da Publicidade.

Com a decisão, Débora Almeida volta a liderar a bancada do PSDB e, por consequência, deve ter sua cadeira nas comissões recalculada.

A deputada já encaminhou um ofício à Presidência e à Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Alepe notificando sobre a decisão judicial e solicitando o recontagem da distribuição das cadeiras nas Comissões, conforme o artigo 91, caput, do Regimento Interno da Casa.

Cancelamento da primeira reunião da CPI

A primeira reunião da CPI da Publicidade, que estava agendada para esta sexta-feira (22), foi cancelada em decorrência da decisão judicial.

Débora Almeida, em seu ofício, afirma que a instalação e a ata da CPI da Publicidade do dia 19 de agosto estão "maculadas por nulidades e ilegalidades", assim como a convocação para a reunião do dia 22 de agosto.

Com a readmissão de Débora Almeida na liderança, a base governista da Alepe ganha mais uma cadeira na Comissão Parlamentar de Inquérito.

