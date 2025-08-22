PSD, PP, PSB, Podemos e Federação PT/PV/PCdoB devem eleger as maiores bancadas estaduais em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conhecido como um dos principais experts na matemática eleitoral de Pernambuco, o ex-prefeito de Paudalho e atual presidente da Amupe, Marcelo Gouveia, já tem uma projeção de quantos deputados estaduais cada partido poderá eleger no próximo ano. Ele acha que os dois partidos que formarão as maiores bancadas serão o PSD, da governadora Raquel Lyra, que deve eleger 10 deputados estaduais, mesmo número previsto por ele para a Federação PP/União Brasil. Em terceiro viria o PSB com 8 deputados, o Podemos com 7, a Federação PT/PV/PCdoB com 6 e o PL com 5. Como o estado perderá uma vaga na Alepe, caindo de 49 para 48 as vagas estaduais, nas projeções do ex-prefeito e atual presidente estadual do Podemos só ficarão de fora dessa relação duas vagas para todas as demais legendas como Republicanos, PSDB, MDB, PSOL, Avante e Novo.

Ele acredita que alguns dos partidos citados não farão chapa de estadual, o que poderá provocar em abril uma revoada de parlamentares para as legendas maiores, deixando partidos tradicionais e de lideranças estaduais expressivas fora da disputa. Para Marcelo os deputados Diogo Moraes e Waldemar Borges só permanecerão no PSDB e MDB, aos quais se filiaram esta semana nos movimentos políticos realizados na Assembleia por conta da CPI da Publicidade “se, em abril, tiverem certeza de que as duas legendas farão chapa de estadual, senão voltarão para o PSB”.

Se as suas projeções se confirmarem, a governadora Raquel Lyra, caso se reeleja, vai triplicar o número de deputados estaduais de seu partido, comparado ao que aconteceu em 2022 quando só conseguiu eleger pelo PSDB, ao qual estava filiada, três deputados. Existem dúvidas sobre o tamanho da bancada do PSB caso o prefeito João Campos venha a se eleger governador. Seria muito difícil que ele, vencedor, só conseguisse fazer uma bancada de 8 deputados estaduais. Em 2022, mesmo ficando em quarto lugar na disputa para governador, o PSB elegeu 14 estaduais, a maior bancada da Alepe. A segunda foi a do PP com 8 deputados.

A dança das cadeiras

No mês de abril, citado acima, abre-se a chamada “janela partidária”, quando os atuais ocupantes de cadeiras na Câmara Federal e nas Assembleias podem deixar suas legendas para ingressar em outras, sem qualquer punição. Mas neste momento já se fazem projeções e muitas conversas de bastidores estão acontecendo com parlamentares discutindo para onde ir. Um caso típico é o do pré-candidato a deputado estadual Batista Cabral, irmão do prefeito do Cabo, Lula Cabral. Lula disse a este blog que o irmão analisa convites dos partidos Podemos, MDB, PSB, Republicanos, PSDB e a Federação PP/União Brasil para definir seu destino.

Solidariedade migrará em peso

Já está definido que o Partido Solidariedade, da ex-deputada federal Marília Arraes, perderá toda sua bancada de estadual para o Podemos. Os atuais deputados Gustavo Gouveia, Luciano Duque, Wanderson Florêncio e Fabrizio Ferraz já estão de malas prontas para desembarcar em abril. O PSB perderá os deputados Danillo Godoy para o PP e Franz Hacker para o PSD. O deputado Romero Sales, do União Brasil, vai para o PP mas fica na mesma federação. Outros mais vão trocar de camisa.

Pergunta que não quer calar

Quais as legendas que não elegerão deputados estaduais em 2026?

