CPI agora se desloca para a influência digital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Há muito se comentava nos corredores da Alepe sobre postagens de blogs desconhecidos nas redes sociais expondo escorregos de políticos de oposição

Clique aqui e escute a matéria

A declaração do presidente da Assembleia, Álvaro Porto, de que, após o episódio do jornalista Manoel Medeiros que é assessor do Palácio das Princesas, a CPI da Publicidade terá um fator determinante a ser investigado – os governistas têm se posicionado contra a Comissão explicando que não há o que investigar a não ser um aluguel de salas – tudo leva a crer que, como defendia o presidente desde o início, a Comissão Parlamentar de Inquérito vá focar nas redes sociais. Há uma semana ele havia dito que estava se formando uma “milícia digital” para fazer denúncias contra deputados.

Quando fez esta observação e prometeu ir à tribuna esta semana, Álvaro já deveria saber como andavam as investigações do serviço de informações da Assembleia a respeito do assunto. Sendo assim, é quase certo, segundo um deputado de oposição que faz parte da CPI, que Manoel Medeiros deve ser um dos primeiros a serem chamados a depor. Na verdade, há muito se comentava nos corredores da Alepe sobre postagens de blogs desconhecidos nas redes sociais expondo escorregos de políticos de oposição e cresciam os temores entre oposicionistas sobre quem seria o escolhido da vez.

Dani Portela fez um vídeo em seu instagram dizendo que um primo da governadora havia alugado algumas salas a uma empresa que concorreu à licitação da publicidade e sugerindo a criação de uma CPI para investigar o caso. Dizia que o Tribunal de Contas havia suspendido a licitação através de cautelar. Não falou que o Tribunal de Justiça suspendera a cautelar. Em seguida, os deputados do PSB chamaram uma coletiva para anunciar que tinham pedido investigação ao Ministério Público e à Polícia Civil sobre o assunto.

Foi quando saíram as denúncias contra a deputada que teria pago R$ 450 mil de sua verba de gabinete a uma empresa de um parente do seu esposo, segundo o autor agora conhecido, Manoel Medeiros que exibiu provas. Dani não negou, mas explicou que a pessoa trabalhava todos os dias e era um excelente profissional. Foi quando surgiram de repente as assinaturas de 18 deputados em um requerimento solicitando a abertura de uma CPI o que foi, de pronto, aceito pelo presidente da Alepe.

Clima cada vez pior

O clima na Assembleia, que já não vinha bom desde que o presidente se distanciou da governadora e os dois acabaram rompidos, está pior. Esta semana houve a instalação da CPI e os governistas se ausentaram em protesto porque no dia anterior 3 deputados saíram do PSB para outros partidos e conseguiram garantir a maioria que era do Governo. Ontem se esperava uma atmosfera mais calma quando a assessoria do presidente soltou uma nota para os jornalistas anunciando seu pronunciamento.

Pergunta que não quer calar

Em que vai terminar tudo isso?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com