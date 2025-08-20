Com 5 federais e 13 estaduais, União Progressista nasce como terceira força política em Pernambuco
No Estado, presidência será de Eduardo da Fonte (PP), que dividirá as atenções com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União Brasil)
Clique aqui e escute a matéria
A Federação União Progressista, formada nesta terça-feira (19/08), com grande evento em Brasília (DF), torna-se a terceira maior força política de Pernambuco, com poder para mexer fortemente nas articulações para a eleição do próximo ano.
No Estado, a presidência será do deputado federal do PP, Eduardo da Fonte, que dividirá as atenções com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, do União Brasil, que pode assumir a vice-presidência local.
Na Assembleia, a agremiação conta com a maior bancada, podendo com isso mexer na composição das comissões da casa em especial as de Justiça, Finanças e Administração.
UP deve crescer mais com janela partidária
O PSB, que tinha a maior bancada na Assembleia, desde que elegeu 14 deputados estaduais em 2022, perdeu o deputado Jarbas Filho, que voltou ao MDB, e esta semana cedeu mais três deputados para outras legendas, com o objetivo de levar a oposição a ter maioria na CPI da Publicidade, deixando a condição de força dominante no Poder Legislativo.
Em abril a União Progressista crescerá mais ainda com a janela partidária, devendo filiar dois deputados socialistas, France Hacker e Danillo Godoy, que já se comprometeram com Eduardo da Fonte a fazer a mudança partidária – hoje eles já seguem a orientação do PP na Alepe.
Federação vai enfrentar contradições internas
Com toda essa força, no entanto, a Federação vai enfrentar suas contradições internas. Hoje, o PP apoia a governadora Raquel Lyra e o União Brasil está dividido entre Raquel e João Campos.
Os deputados federais do PP, Eduardo da Fonte, Lula da Fonte e Clarissa Tércio estão com a governadora mas o deputado federal do União Brasil Fernando Filho já declarou apoio a João Campos acompanhando o seu irmão, Miguel Coelho. O outro deputado federal da legenda, Mendonça Filho, está de braços dados com Raquel.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na Assembleia, toda a bancada do PP, formada por oito deputados, apoia a governadora e a da União Brasil, com cinco deputados, tem dois com Raquel e três com João Campos. Além disso, tanto Eduardo da Fonte quanto Miguel Coelho são pré-candidatos ao Senado em 2026 e só haverá vaga para um deles. A não ser , o que seria inusitado, que um dos candidatos a governador ceda as duas vagas disponíveis para os dois, alguém vai precisar se contentar com a disputa para deputado federal.
Expectativas para 2026
O que se comenta nos bastidores é que a União, se conseguir se entender internamente, terá poder para definir o jogo de 2026 para governador em Pernambuco. Os irmãos Coelho já adiantaram, porém, que, mesmo que a nova Federação não apoie João Campos eles estarão com o prefeito do Recife.
Como o PP é o principal partido de sustentação da governadora Raquel Lyra na Alepe, Eduardo da Fonte e Miguel Coelho vão ter um grande desafio pela frente com uma diferença: o PP vai crescer mais com novos deputados chegando e terá uma bancada estadual de 11 parlamentares em abril. Já o União vai perder um dos cinco pois o deputado Romero Sales vai ingressar no PP.