Valdemar diz que PL vai acatar qualquer nome escolhido por Bolsonaro à Presidência

Valdemar Costa Neto diz que não descarta a candidatura de Bolsonaro à Presidência e compara a situação do ex-presidente à situação de Lula

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira (22) que o PL vai aceitar qualquer que seja o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a disputa à Presidência no ano que vem.

O cacique partidário minimizou as críticas do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro (PL) aos governadores de direita e disse que "é natural" os filhos ficarem nervosos e desesperados com o "estado do pai".

"Depois da escolha do Tarcísio, é difícil discutir o nome com Bolsonaro. Se elegeu governador e é muito bem avaliado. Eu não tenho tendência a nenhum candidato. O que ele escolher será candidato", afirmou Valdemar no 24º Fórum Empresarial Lide no Rio de Janeiro.

Driblando assuntos

Valdemar Costa Neto evitou comentar sobre o indiciamento do ex-presidente e de Eduardo Bolsonaro.

Eles foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de coação no curso do processo e abolição do Estado Democrático de Direito por tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o líder do PL, "Bolsonaro é uma pessoa honesta".

Críticas de Carlos Bolsonaro

Menos de uma semana depois de Carlos Bolsonaro dizer que os chamados "governadores democráticos" se comportam "como ratos", em uma crítica aos governadores de direita, Valdemar minimizou as críticas.

Segundo o presidente do PL, "é natural" o desespero dos filhos diante do "estado do pai". O texto de Carlos foi compartilhado por Eduardo.

"Acontece que às vezes um filho, como aconteceu semana passada, vê o pai naquele estado e se desespera, fica nervoso, e é natural porque a gente tem que preservar e tem que defender nossas famílias", disse.

Valdemar acredita na candidatura de Bolsonaro

Valdemar afirmou ainda que não descarta uma candidatura de Bolsonaro à Presidência e compara a situação do ex-presidente à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou preso por 580 dias no Paraná em meio aos julgamentos de casos de corrupção.

"Eu tenho esperança ainda do Bolsonaro ser candidato à Presidência da República. Quem diria que o Lula, que ficou 580 dias preso no Paraná, ia ser candidato a presidente? Foi candidato a presidente e ainda ganhou. Quer dizer, tudo pode acontecer", disse.

Três dos governadores cotados para disputar a Presidência em 2026 no campo da direita evitaram comentar os ataques da família Bolsonaro.

Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul, pregaram a união, nesta terça-feira (19).

Candidatura de Michelle Bolsonaro

Ao ser questionado se avalia o nome da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como candidata à Presidência, Valdemar afirmou que ela "está bombando" e que o PL tem três candidatos que superam o presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto.

"A Michelle está bombando. Nós temos três candidatos que, nas pesquisas, superam o Lula. Bolsonaro, Michelle e Tarcísio", finalizou.

Lula lidera pesquisas

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (21), mostra que Lula ampliou a vantagem sobre candidatos da direita em simulações de segundo turno para as eleições de 2026.

Foram avaliados os governadores Eduardo Leite (PSD), do Rio Grande do Sul; Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais; Ronaldo Caiado (União), de Goiás; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo.

O instituto também incluiu quatro integrantes da família Bolsonaro: o ex-presidente Jair, a ex-primeira-dama Michelle, além dos filhos Eduardo e Flávio, todos filiados ao PL.

Entre os nomes da direita, Tarcísio apresenta numericamente o melhor desempenho em um eventual segundo turno contra Lula.

Segundo a pesquisa, o governador paulista soma 35% das intenções de voto, contra 43% do presidente - diferença de 8 pontos porcentuais.

A pesquisa mostrou ainda que Lula melhora o desempenho contra a família Bolsonaro.

Num eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro - cenário improvável, já que ele está inelegível -, o petista registra 47% das intenções de voto, contra 35% do ex-presidente.

O mesmo percentual é mantido contra Michelle e Eduardo Bolsonaro: enquanto Lula soma 47%, a ex-primeira-dama aparece com 34% e o deputado federal licenciado, com 32%.

