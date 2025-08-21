fechar
Após decisão judicial, primeira reunião da CPI da Publicidade na Alepe é cancelada

Decisão anulou reunião do PSDB que levou Diogo Moraes à liderança da bancada e à presidência da CPI; Débora Almeida volta a liderar bancada do partido

Por Pedro Beija Publicado em 21/08/2025 às 21:09 | Atualizado em 21/08/2025 às 21:29
Sessão de abertura da CPI da Publicidade, que aconteceria nesta sexta-feira (22), foi cancelada
Sessão de abertura da CPI da Publicidade, que aconteceria nesta sexta-feira (22), foi cancelada - Roberto Soares/Alepe

Após a decisão judicial que recolocou o PSDB no bloco governista da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a primeira reunião da CPI da Publicidade, que aconteceria nesta sexta-feira (22), foi cancelada. 

Na decisão divulgada nesta quinta-feira (21), o juiz Fernando Jorge Ribeiro Raposo, da 16ª Vara Cível – Seção B devolveu à deputada Débora Almeida o comando da bancada do PSDB na Alepe, anulando a indicação do recém-filiado Diogo Moraes.

A reunião conjunta da Comissão Executiva e da bancada do PSDB realizada na última segunda-feira (18/08) foi declarada ilegal pelo juiz.

No arranjo anterior do partido, Diogo havia assumido a liderança da bancada e, posteriormente, a presidência da CPI. Com a decisão, Débora volta a liderar, entra na CPI e dá mais uma cadeira à base governista na Comissão Parlamentar de Inquérito. O partido ainda tenta recorrer.

Novas decisões judiciais podem alterar novamente correlação de forças na CPI

A decisão que alterou as forças do PSDB às vésperas do início da CPI motivou outros deputados a fazer o mesmo caminho de Débora Almeida.

Fontes da Alepe ouvidas pela reportagem confirmaram que os parlamentares Jarbas Filho (MDB) e Joãozinho Tenório (PRD) também recorreram à Justiça, buscando reverter as situações das bancadas de seus partidos, que tem como lideranças, hoje, os deputados Waldemar Borges e Júnior Matuto, ambos oriundos do PSB.

