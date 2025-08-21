Justiça anula escolha de Diogo Moraes como líder do PSDB na Alepe e impacta CPI da Publicidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O magistrado determinou que Débora Almeida continue líder do partido e, como tal, representante na CPI. Ela é aliada de Raquel Lyra

Clique aqui e escute a matéria

Respondendo à ação impetrada pela deputada estadual do PSDB, Débora Almeida, o juiz da 16ª Vara Cível do Recife, Fernando Jorge Ribeiro Raposo, declarou nula a reunião do PSDB que escolheu o deputado estadual Diogo Moraes, recém-filiado ao partido, como líder da legenda na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em substituição à própria Débora.

O magistrado determinou que ela continue líder do partido e, como tal, representante do mesmo na CPI da Publicidade. Além disso, concedeu antecipação de tutela e estabeleceu multa diária de R$ 50 mil caso o PSDB não cumpra de imediato suas determinações.

Com a decisão, Diogo, que havia sido escolhido presidente da CPI, pode ser obrigado a deixar o posto. O deputado Jarbas Filho, do MDB, entrou com ação semelhante à de Débora após o deputado Waldemar Borges, também do PSB, ter deixado sua legenda e se filiado ao MDB, passando a ser designado como líder pelo presidente estadual Raul Henry. Waldemar foi escolhido relator da mesma CPI.

“O PSDB continua na base do Governo e eu como líder e membro da CPI”, disse ao blog a deputada Débora Almeida. Ela alegou, no pedido à Justiça, que a direção estadual do PSDB não obedeceu às normas partidárias ao efetuar a filiação de Diogo e designá-lo líder, citando artigos do estatuto do partido que teriam sido desrespeitados.

As tucanas Raquel Lyra e Débora Almeida - Matheus Augusto

Comissão



A CPI da Publicidade foi criada pela oposição e instalada nesta semana, após o remanejamento de três deputados do PSB para outros partidos, o que permitiu aos oposicionistas ganharem maioria na comissão e escolher presidente, vice e relator de perfil oposicionista.

O Governo havia conseguido o apoio do PL quando a liderança partidária foi assumida pelo deputado Nino de Enoque e celebrou o direito de ter cinco membros na comissão, um a mais que a oposição. Mas a festa não durou um final de semana e, na segunda-feira, a CPI já foi instalada com as mudanças partidárias orquestradas pelos oposicionistas, que agora estão sendo contestadas judicialmente.