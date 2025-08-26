STF mantém contrato de publicidade do Governo de Pernambuco e pode esvaziar CPI da oposição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O ministro Luís Roberto Barroso negou o pedido do TCE-PE para suspender a licitação e o contrato, considerando correta decisão do TJ-PE

Clique aqui e escute a matéria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, negou, nesta terça-feira (26), o pedido do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) para suspender a licitação e o contrato de publicidade do Governo do Estado.

Barroso considerou correta a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), proferida pelo desembargador Fernando Cerqueira, que já havia rejeitado a suspensão do contrato. O TCE, entretanto, contestou a decisão e levou o caso ao STF.

CPI da Publicidade

Com a decisão do Supremo, o contrato de publicidade permanece em execução, o que pode esvaziar os efeitos da CPI da Publicidade, instalada pela oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na semana passada.

A comissão havia sido aberta com base em uma medida cautelar do TCE que impedia a continuidade do contrato, sob alegação de irregularidades no processo licitatório.

Após o posicionamento do STF, o assunto volta à competência do TJPE e do desembargador Fernando Cerqueira.

A oposição sustentava que a licitação apresentava vícios, mas essa tese não foi corroborada pelo Tribunal de Justiça.

Outras acusações

A oposição também acusou um primo da governadora de ter alugado salas de sua propriedade, no Recife, para a empresa vencedora da licitação.

A empresa, sediada em São Paulo, instalou escritório em Pernambuco para a execução do contrato. Apesar das discussões em torno do tema, o governo garantiu maioria na CPI.

Em reação, a oposição articulou a filiação de três deputados do PSB a partidos da base governista, na tentativa de reverter a correlação de forças na comissão. A Justiça, no entanto, anulou o movimento, alegando ilegalidade no processo por desrespeito ao estatuto partidário.

Atualmente, a CPI está suspensa e aguarda novas definições sobre sua continuidade. Caso seja retomada, a expectativa é que a maioria continue sendo governista.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC