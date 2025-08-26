Eduardo da Fonte reaproxima Anderson Ferreira de Raquel Lyra, buscando uma tríplice aliança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Eduardo e Anderson fizeram questão de fazer uma foto juntos com Raquel, levando alguns líderes presentes a denominá-lo de "tríplice aliança"

Um jantar no final de semana na casa do secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Túlio Vilaça, em Gravatá, tornou público, pela primeira vez, um movimento de reaproximação entre o ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira e a governadora Raquel Lyra.

O movimento estava restrito aos bastidores mas teve início na segunda-feira, dia 18, quando, longe da imprensa, os dois sentaram à mesa para um café da manhã no Palácio junto com o deputado federal Eduardo da Fonte, presidente estadual da Federação União Progressista.

Candidato ao Senado, Eduardo tivera um encontro a sós com Raquel no Palácio há cerca de 20 dias com o objetivo de começar a ajudar nas articulações políticas do palanque da governadora para as eleições de 2026.

A partir daí, sentiu-se mais à vontade para trabalhar com o objetivo de atrair partidos ou lideranças mais afastadas como o PL que, ironicamente, rompera com a governadora por causa do próprio PP de Eduardo ao qual o Governo entregou o Detran, que até então estava sob administração do PL.

Em Gravatá, onde a governadora realizou mais um encontro do Ouvir para Mudar e do Festival Pernambuco é o Meu País, Eduardo e Anderson fizeram questão de fazer uma foto juntos com ela, levando alguns líderes presentes a denominá-lo de “tríplice aliança”.

Eduardo nega que já esteja sacramentada a volta dos Ferreira à base do Governo: “eu tive o cuidado de ajudar na reaproximação mas agora cabe à governadora definir os próximos passos”.

Não vai ser difícil. Na sexta-feira anterior ao dia 18, o próprio Palácio celebrara um acordo com quatro dos cinco deputados estaduais do PL para assegurar maioria na CPI da Publicidade. A inciativa teve um percalço quando a oposição filiou três deputados estaduais do PSB no MDB, PSDB e PRD, derrotando a maioria governista.

O assunto, no entanto, foi judicializado e se encontra à espera de definições nos próximos dias, mas o acordo com o PL continua de pé.

A Importância do tamanho e do tempo do PL

Eduardo da Fonte afirmou a este blog que o PL, dirigido por Anderson em Pernambuco, tem uma grande bancada federal e muito tempo de Televisão, sendo fundamental para a governadora. “É muito importante que ela possa reagregar a legenda a seu grupo.”

Na verdade, candidato ao Senado, Dudu da Fonte se beneficiaria do acordo conquistando mais votos da direita e dos evangélicos, daí a denominação de “tríplice aliança”, o pacto que beneficiaria Raquel, Anderson e o próprio Dudu. A ver.

Comissão de Justiça sem reunião

A Comissão de Justiça da Assembleia não realiza sua reunião semanal esta terça-feira. O motivo, segundo o presidente do colegiado, deputado Alberto Feitosa, foram as mudanças ocorridas na CPI da Publicidade, com a judicialização do processo.

Ele afirmou que estava prevista a primeira reunião da CPI esta terça pela manhã e como muitos membros da Comissão de Justiça fazem parte da mesma não tinha como fazer dois encontros ao mesmo tempo. Agora não vai ter nem uma nem outra.

Pergunta que não quer calar

Se o PL de Anderson apoiar Raquel como vai ficar a situação de Gilson Machado e do deputado estadual Alberto Feitosa?