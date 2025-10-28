Transporte por moto: duas pessoas morrem em atropelamento envolvendo aplicativo de transporte na BR-101, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Condutor de aplicativo com moto, como Uber e 99 Moto, atropela e mata pedestre, morre e deixa passageira ferida no Ibura, na Zona Sul do Recife

A vulnerabilidade das motocicletas - a cada dia mais evidente no País devido à explosão de serviços como Uber e 99 Moto - voltou a fazer vítimas no Recife. E, mais uma vez, envolvendo o transporte remunerado de passageiros e em vias de tráfego pesado e intenso, como a BR-101.

Na noite desta segunda-feira (27/10), o condutor de um moto app atropelou um pedestre por volta das 19h30, na altura do Km 76 da BR-101, no bairro do Ibura, periferia do Recife. O atropelamento aconteceu na pista oeste da BR-101, no sentido Recife-Jaboatão dos Guararapes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre atropelado morreu na hora, ainda no local do sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB). Já o condutor da motocicleta e a passageira ficaram feridos e foram levados para o Hospital da Restauração.

Nesta terça-feira (28), o HR confirmou a morte do motoqueiro. Já a passageira seguia internada, mas consciente e orientada. A PRF também confirmou que o condutor da moto trabalhava com aplicativo e, pelas informações de testemunhas, estava em viagem no momento do sinistro.

ADOLESCENTE DE 17 ANOS MORREU NA MESMA REGIÃO HÁ MENOS DE UM MÊS

Circulação de motos nas rodovias, principalmente as federais (BRs), aumenta ainda mais o risco de quedas e colisões, que quase sempre resultam em mortes - Gabriel Ferreira/JC Imagem

No início de outubro, um adolescente de apenas 17 anos, passageiro de um aplicativo de transporte com motos, morreu na mesma rodovia (BR-101) e região (Ibura), expondo o perigo do serviço, principalmente para as pessoas que estão na garupa das motocicletas. O condutor da moto perdeu o controle do veículo, caiu, e o passageiro foi atropelado por um caminhão.

O sinistro também aconteceu à noite, por volta das 19h. Na época, o condutor de moto app confirmou à PRF que estava utilizando o corredor entre os dois caminhões - o que evidencia a imprudência na condução da moto. A suspeita foi de que a motocicleta onde estava a vítima teria tocado o pneu de uma segunda moto que trafegava à frente. Isso teria provocado a queda do veículo onde estava o adolescente. O condutor da motocicleta não se feriu, enquanto o adolescente morreu na hora.

PERIGO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MOTOS AINDA MAIOR NAS RODOVIAS

Sinistros de trânsito como esses têm sido comuns nos últimos anos na Região Metropolitana do Recife, especialmente nas rodovias federais BR-101 e BR-232, que cortam a área urbana e viraram praticamente avenidas das cidades por onde passam.

Os ocupantes de motocicletas são as principais vítimas do trânsito no Recife, puxados pela explosão do serviço de Uber e 99 Moto e de delivery - EUDES RÉGIS/ACERVO JC IMAGEM

No trecho da BR-101 onde foi registrado o atropelamento, o volume de veículos pesados é intenso e foi na mesma região que aconteceu, em junho de 2024, o violento atropelamento e morte de uma mulher de 30 anos, que era passageira de moto app e morreu em condições semelhantes.

Fernanda Gabriela Lira, gerente de loja, estava na garupa de um motoqueiro da 99 Moto, quando foi literalmente ‘sugada’ por uma carreta, depois que o condutor, de forma imprudente, ficou entre o veículo e um caminhão - a mesma situação do caso que vitimou o adolescente. O motoqueiro conseguiu pular, mas a passageira não, morrendo na hora.

Assim como o caso recente, o atropelamento da gerente de loja chamou atenção pela violência e pela vulnerabilidade do uso de motocicletas para o transporte remunerado de passageiros, principalmente em rodovias, que costumam ter tráfego intenso e de veículos pesados.

A pressa e a inexperiência dos motoqueiros de Uber e 99 Moto, cadastrados com poucas exigências, tem agravado a situação e fez com que a PRF fizesse um alerta: “A PRF tem atendido diversos sinistros envolvendo o transporte de passageiros por aplicativo. Em alguns casos, as colisões são agravadas pela pressa, inexperiência do condutor e utilização do corredor entre veículos de grande porte. Os condutores de caminhões muitas vezes não conseguem visualizar as motocicletas que estão muito próximas dos veículos de carga”, alertou o inspetor Cristiano Mendonça, assessor de Comunicação da PRF.

MAIS DE 77% DOS ATENDIMENTOS DO SAMU NO GRANDE RECIFE ENVOLVEM SINISTROS COM MOTOS

Sinistros de trânsito envolvendo motocicletas têm sido um problema também fora das rodovias e mobilizado, de forma crescente, as ambulâncias para socorro das vítimas das duas rodas. A situação alcançou um patamar crítico no Grande Recife, onde mais de 70% das ocorrências registradas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano, entre janeiro e setembro de 2025, estiveram relacionadas a quedas e colisões com motos.

No período, foram contabilizadas 5.136 ocorrências de sinistros envolvendo motocicletas, o que representa 77% do total de ocorrências da corporação no ano. Diariamente, o Samu registra, em média, 18 ocorrências com motos. A média mensal de 2025 é de 570 ocorrências, sendo setembro o mês com o maior número, registrando 569.

Além das vítimas que estavam nas motocicletas, os dados do Samu apontam um total de 274 ocorrências de atropelamento por moto até o fim de setembro deste ano, o que equivale a uma média de um caso por dia em 2025.

O aumento da demanda hospitalar e dos atendimentos do Samu coincide com o excesso de motos circulando no Estado de Pernambuco. Em abril de 2025, a frota de veículos de duas rodas ultrapassou a de carros de passeio. Atualmente, Pernambuco possui 1.581.491 motocicletas, superando os 1.543.886 carros de passeio registrados em 37.605 veículos.

