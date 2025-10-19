4 perfumes do Boticário baratinhos que grudam na pele o dia todo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra os perfumes do Boticário que surpreendem pela fixação e deixam sua pele perfumada o dia inteiro com fragrâncias marcantes e irresistíveis

Encontrar um perfume que una boa fixação, cheiro marcante e preço acessível é o sonho de muita gente. E o Boticário tem se destacado justamente por oferecer fragrâncias nacionais com qualidade de grife.

Mesmo entre as linhas mais em conta, há opções que entregam performance impressionante, com projeção intensa e aroma que permanece na pele o dia inteiro.

Se você ama perfumes que deixam rastro e não precisam de retoques ao longo do dia, confira esta seleção que separamos e se surpreenda.

4 perfumes baratinhos do Boticário com fixação de respeito

1. Floratta Rose Bouquet

O Floratta Rose Bouquet é o mais novo clássico da perfumaria feminina brasileira. Apesar de ter um preço acessível, ele entrega uma qualidade comparável a perfumes importados, principalmente pela sua composição rica em flores e fixação de destaque.

Sua fragrância é delicada e elegante, com notas de rosas, jasmim e frutas frescas, resultando em um aroma floral levemente adocicado e extremamente agradável.

É perfeito para o dia a dia, que transmite feminilidade, leveza e autocuidado. Mesmo sendo suave, o Floratta Rose Bouquet tem ótima fixação, permanecendo perceptível na pele por muitas horas.

Volume: 75ml

75ml Preço: R$129,90

2. Liz Intenso

Para quem prefere fragrâncias mais marcantes e sensuais, o Liz Intenso é uma das melhores apostas do Boticário.

Ele traz uma combinação deliciosa de baunilha, âmbar e frutas vermelhas, criando um aroma doce e sofisticado, sem ser enjoativo.

No caso do Liz Intenso, essa base floral se mistura com notas quentes e cremosas, tornando o perfume ideal para noites, eventos ou dias mais frios.

Apesar de ter um preço acessível, o Liz Intenso entrega fixação impressionante, ele permanece na pele o dia inteiro e ainda exala com intensidade. É aquele tipo de perfume que chama atenção e desperta elogios por onde você passa.

Volume: 100ml

100ml Preço: R$144,90

3. Glamour

O Glamour é um verdadeiro ícone da perfumaria nacional. Com um aroma envolvente e sofisticado, ele combina notas de frutas vermelhas, jasmim, baunilha e madeiras suaves, criando uma fragrância equilibrada entre o doce e o floral.

Ele transmite elegância natural, ideal para o trabalho, reuniões ou encontros especiais. Mesmo não sendo tão intenso quanto um perfume de noite, o Glamour surpreende pela sua fixação duradoura, permanecendo perceptível por longas horas sem precisar reaplicar.

Além disso, sua embalagem elegante e o preço acessível fazem dele uma opção perfeita para quem busca qualidade e sofisticação sem gastar muito.

Volume: 75ml

75ml Preço: R$149.90

4. Crazy Feelings

O Crazy Feelings é um dos clássicos mais nostálgicos do Boticário. Ele marcou gerações e ainda hoje conquista fãs com seu aroma único, uma mistura envolvente de baunilha, âmbar, almíscar e toques florais.

Apesar de ser um dos mais antigos da marca, continua sendo elogiado pela fixação excelente e projeção intensa, rivalizando com muitos perfumes importados.

O melhor de tudo é que ele está entre os mais acessíveis da marca, o que o torna um verdadeiro achado para quem quer um perfume marcante e duradouro sem pesar no bolso.

Volume: 100ml

100ml Preço: R$164,90



