4 perfumes bons e baratos do Boticário com fixação de importados de luxo
Conheça os perfumes do Boticário que unem preço acessível e fixação entregando qualidade de importados de luxo e conquistando cada vez mais fãs!
Quem disse que só perfume importado dura o dia inteiro? O Boticário tem fragrâncias que já viraram queridinhas justamente por unirem preço amigo e fixação poderosa.
A marca tem perfumes que já conquistaram espaço no nécessaire de quem ama cheiros marcantes, duradouros e cheios de personalidade. E o melhor: sem precisar gastar como em uma fragrância de luxo internacional.
Selecionamos quatro queridinhos que fazem sucesso há anos cada um, com sua proposta única, mas todos com a mesma característica em comum: uma fixação elogiada até por quem é fã dos importados mais famosos.
4 perfumes do Boticário com fixação intensa e um rastro marcante
1. Floratta My Blue
O Floratta My Blue é um dos maiores sucessos da linha Floratta. Ele combina notas florais delicadas, como íris e jasmim, com toques adocicados e amadeirados que equilibram a fragrância, criando um perfume romântico, feminino e elegante.
A grande vantagem está em sua fixação: muitas mulheres relatam que ele permanece na pele por horas, comparável a fragrâncias importadas como Chanel Chance Eau Tendre.
Por isso, é uma escolha certeira para quem busca versatilidade, podendo ser usado tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.
- Volume: 75ml.
- Preço: R$124,90.
2. Boticollection Felicitá
Entre os perfumes que atravessam gerações, o Boticollection Felicitá ocupa um lugar especial. Com sua combinação de notas cítricas, florais e levemente adocicadas, ele entrega frescor e suavidade, sendo perfeito para mulheres que gostam de perfumes marcantes sem exagero.
Sua projeção moderada garante presença ao longo do dia, e sua fixação surpreende pela durabilidade, especialmente em climas mais quentes.
É considerado uma alternativa nacional para quem gosta de fragrâncias frescas e alegres, lembrando o estilo de perfumes italianos clássicos.
- Volume: 100ml.
- Preço: R$129,90.
3. Glamour Myriad
O Glamour Myriad é uma opção para quem prefere perfumes mais envolventes e sensuais. Sua composição traz notas de frutas vermelhas, flores e um fundo adocicado com toques ambarados, resultando em uma fragrância marcante e sofisticada.
É ideal para ocasiões noturnas, encontros e eventos especiais. Apesar do preço acessível, sua performance chama atenção.
A fixação e a projeção são comparáveis a perfumes de luxo, como o La Vie Est Belle, da Lancôme, tornando-o uma escolha perfeita para mulheres que gostam de deixar um rastro inesquecível por onde passam.
- Volume: 75ml.
- Preço: R$149,90.
4. Egeo Dolce
O Egeo Dolce é um verdadeiro clássico do Boticário para quem ama perfumes gourmand. Inspirado em doces e sobremesas, ele traz notas de marshmallow, baunilha e algodão-doce, criando uma fragrância doce, divertida e ao mesmo tempo envolvente.
Embora seja jovial, muitas mulheres maduras também adotam o perfume pela sua intensidade e pelo impacto que causa.
O diferencial está em sua potência: apesar do preço acessível, o Egeo Dolce tem uma fixação que rivaliza com perfumes importados adocicados, como o Pink Sugar, da Aquolina.
- Volume: 90ml.
- Preço: R$129,90
