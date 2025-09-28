4 perfumes bons e baratos do Boticário com fixação de importados de luxo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça os perfumes do Boticário que unem preço acessível e fixação entregando qualidade de importados de luxo e conquistando cada vez mais fãs!

Clique aqui e escute a matéria

Quem disse que só perfume importado dura o dia inteiro? O Boticário tem fragrâncias que já viraram queridinhas justamente por unirem preço amigo e fixação poderosa.

A marca tem perfumes que já conquistaram espaço no nécessaire de quem ama cheiros marcantes, duradouros e cheios de personalidade. E o melhor: sem precisar gastar como em uma fragrância de luxo internacional.

Selecionamos quatro queridinhos que fazem sucesso há anos cada um, com sua proposta única, mas todos com a mesma característica em comum: uma fixação elogiada até por quem é fã dos importados mais famosos.

4 perfumes do Boticário com fixação intensa e um rastro marcante

1. Floratta My Blue

O Floratta My Blue é um dos maiores sucessos da linha Floratta. Ele combina notas florais delicadas, como íris e jasmim, com toques adocicados e amadeirados que equilibram a fragrância, criando um perfume romântico, feminino e elegante.

A grande vantagem está em sua fixação: muitas mulheres relatam que ele permanece na pele por horas, comparável a fragrâncias importadas como Chanel Chance Eau Tendre.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes baratos do Boticário que deixam importados de luxo no chinelo

Por isso, é uma escolha certeira para quem busca versatilidade, podendo ser usado tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais.

Volume: 75ml.

75ml. Preço: R$124,90.

2. Boticollection Felicitá

Entre os perfumes que atravessam gerações, o Boticollection Felicitá ocupa um lugar especial. Com sua combinação de notas cítricas, florais e levemente adocicadas, ele entrega frescor e suavidade, sendo perfeito para mulheres que gostam de perfumes marcantes sem exagero.

Sua projeção moderada garante presença ao longo do dia, e sua fixação surpreende pela durabilidade, especialmente em climas mais quentes.

É considerado uma alternativa nacional para quem gosta de fragrâncias frescas e alegres, lembrando o estilo de perfumes italianos clássicos.

Volume: 100ml.

100ml. Preço: R$129,90.

3. Glamour Myriad

O Glamour Myriad é uma opção para quem prefere perfumes mais envolventes e sensuais. Sua composição traz notas de frutas vermelhas, flores e um fundo adocicado com toques ambarados, resultando em uma fragrância marcante e sofisticada.

É ideal para ocasiões noturnas, encontros e eventos especiais. Apesar do preço acessível, sua performance chama atenção.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes de luxo queridinhos do Boticário perfeitos para mulheres elegantes

A fixação e a projeção são comparáveis a perfumes de luxo, como o La Vie Est Belle, da Lancôme, tornando-o uma escolha perfeita para mulheres que gostam de deixar um rastro inesquecível por onde passam.

Volume: 75ml.

75ml. Preço: R$149,90.

4. Egeo Dolce

O Egeo Dolce é um verdadeiro clássico do Boticário para quem ama perfumes gourmand. Inspirado em doces e sobremesas, ele traz notas de marshmallow, baunilha e algodão-doce, criando uma fragrância doce, divertida e ao mesmo tempo envolvente.

Embora seja jovial, muitas mulheres maduras também adotam o perfume pela sua intensidade e pelo impacto que causa.

O diferencial está em sua potência: apesar do preço acessível, o Egeo Dolce tem uma fixação que rivaliza com perfumes importados adocicados, como o Pink Sugar, da Aquolina.

Volume: 90ml.

90ml. Preço: R$129,90



VEJA TAMBÉM: Cabelo caindo? Saiba o que pode ser!

