Perfume | Notícia

4 perfumes baratos do Boticário que deixam importados de luxo no chinelo

Descubra perfumes baratos do Boticário com fragrâncias incríveis que impressionam e deixam qualquer importado de luxo totalmente no chinelo.

Por Eduarda Barreto Publicado em 20/09/2025 às 12:23
Imagem do Floratta Blue
Imagem do Floratta Blue - Divulgação/O Boticário

Clique aqui e escute a matéria

Quem gosta de perfumaria sabe que muitas vezes não é preciso gastar uma fortuna para ter uma fragrância marcante, elegante e capaz de arrancar elogios.

O Boticário, uma das maiores redes de cosméticos do Brasil, prova isso com criações que conquistam o público há anos.

A marca investe em tecnologia, boas matérias-primas e composições equilibradas, oferecendo perfumes com qualidade comparável a de importados de luxo, mas por um preço muito mais acessível.

Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, essas opções garantem estilo e presença, valorizando ainda mais a feminilidade em todas as fases da vida.

4 perfumes baratos do Boticário que deixam importados famosos para trás

1. Floratta Rose

O Floratta Rose é um clássico do Boticário e, sem dúvidas, um dos perfumes mais vendidos da marca. Seu grande diferencial está no equilíbrio entre o frescor frutado inicial e a delicadeza das flores, especialmente a rosa, que domina o coração da fragrância.

O musk no fundo garante suavidade e aconchego, tornando o perfume versátil e fácil de usar em qualquer ocasião. É aquele tipo de perfume que transmite feminilidade, frescor e elegância, sem pesar.

Apesar do preço acessível, a fragrância tem uma fixação surpreendente, o que o coloca no mesmo patamar de perfumes importados leves e românticos, como alguns da grife Chloé

2. Liz Intenso

O Liz Intenso é considerado por muitos especialistas e consumidores um dos perfumes mais sofisticados do Boticário. Ele traz uma fragrância envolvente e poderosa, perfeita para quem gosta de perfumes marcantes.

O contraste entre a doçura da baunilha e o toque sensual do patchouli cria um efeito que lembra grandes clássicos importados, como La Vie Est Belle, da Lancôme.

Com projeção elevada e fixação de longa duração, o Liz Intenso é ideal para ocasiões especiais, encontros ou noites mais frias.

É um perfume que transmite sofisticação e presença e que facilmente se confunde com fragrâncias internacionais de alto padrão.

3. Glamour Gold Glam

A linha Glamour é conhecida por sua feminilidade e delicadeza, mas o Glamour Gold Glam se destaca por trazer uma fragrância ousada, sensual e marcante.

Ele combina a doçura gourmand do caramelo com a leve acidez das frutas vermelhas, equilibradas por flores elegantes e um fundo amadeirado adocicado.

O resultado é um perfume sofisticado, com um ar de festa e brilho, que lembra importados luxuosos como Good Girl, da Carolina Herrera.

Apesar de ter preço acessível, sua performance é excelente, com projeção intensa e fixação de horas na pele. É perfeito para noites especiais ou para quem gosta de perfumes que deixam rastro.

4. Floratta Blue

O Floratta Blue é outro clássico absoluto do Boticário e conquista por sua leveza e frescor. Com uma composição que mistura notas florais delicadas, como gardênia, com o conforto do musk e o toque cremoso do sândalo, ele transmite uma sensação de suavidade e limpeza.

É uma fragrância que lembra perfumes importados clean e versáteis, como Light Blue, da Dolce & Gabbana.

Ideal para uso diário, ambientes de trabalho ou dias quentes, o Floratta Blue mostra que a simplicidade pode, sim, ser sinônimo de elegância.

Sua boa fixação e a sensação refrescante que proporciona fazem dele um perfume indispensável na coleção.

