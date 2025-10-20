fechar
O retorno dos rituais de spa doméstico: luxo acessível no dia a dia

Entre velas aromáticas, banhos demorados e máscaras de argila, o antigo hábito de transformar o lar em refúgio de bem-estar está de volta

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/10/2025 às 16:02
Alguns truques de beleza podem colocar a saúde em risco (Imagem: RossHelen | Shutterstock)
Em tempos de rotina acelerada e crescente busca por equilíbrio emocional, os rituais de spa doméstico renascem como uma forma de luxo acessível, combinando autocuidado, silêncio e prazer sensorial — sem precisar sair de casa.

O movimento, que ganhou força durante os períodos de isolamento e agora se consolida como tendência permanente, reflete um novo olhar sobre o conceito de luxo: mais ligado à experiência do que ao consumo.

Marcas de beleza, atentas a esse comportamento, têm lançado linhas completas de produtos voltados para o relaxamento, como óleos corporais multifuncionais, cremes aromaterápicos, velas com notas terapêuticas e máscaras faciais inspiradas em spas asiáticos.

Além dos produtos, o ritual envolve uma mudança de ritmo. Criar uma atmosfera acolhedora — com música suave, aromas florais e luz amena — passou a ser parte fundamental do processo.

O que antes era privilégio de hotéis e clínicas especializadas tornou-se uma pausa diária para o autocuidado, transformando o banheiro em santuário e o toque em ferramenta de reconexão.

Mais do que uma tendência estética, o spa doméstico traduz o desejo contemporâneo de desacelerar e viver com mais presença, lembrando que o verdadeiro luxo, hoje, está em poder cuidar de si com tempo e intenção.

