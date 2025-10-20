A Fazenda 17: Gaby Spanic é expulsa do reality após dar tapa em Tàmires
Gaby Spanic causou polêmica na noite deste último domingo (19), e foi expulsa de A Fazenda 17, após dar um tapa em Tàmires em uma dinâmica de discórdia realizada pelo reality show.
Na ocasião, a atriz chamou a aliada para ser apontada. “Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tàmires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor — obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!“, disse ela.
Em sequência, Gaby Spanic bateu em Tàmires e pediu que ela se defendesse. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?“, questionou a artista, provocando a surpresa dos demais colegas de A Fazenda 17, que a alteraram sobre os riscos de ser desclassificada.
Na sequência, Gaby avisou a produção que queria deixar o jogo. “Eu desisto! Bye”. Dudu Camargo pediu que ela ficasse. “Você não pode desistir diante dessas agressões! Você tem que revidar.“. A atriz não cedeu: “São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto”, disse.
Nas redes sociais, Rodrigo Carelli, o diretor de A Fazenda, confirmou a expulsão de Gaby. “Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar a Gaby Spanic do jogo”, afirmou ele, por meio do X (antigo Twitter).
