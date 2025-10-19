fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Carol Lekker provoca Wallas Arrais e clima esquenta entre os dois

A madrugada deste domingo (19) foi marcada por tensão entre Carol Lekker e Wallas Arrais, que protagonizaram um desentendimento

Por Bruna Oliveira Publicado em 19/10/2025 às 15:18
A madrugada deste domingo (19) foi marcada por tensão entre Carol Lekker e Wallas Arrais, que protagonizaram um desentendimento após discordarem sobre um episódio envolvendo Yoná Sousa.

Durante a conversa, a modelo tentou esclarecer a polêmica: “Não foi falado ‘me dá um selinho?’ Ela [Yoná] não falou ‘não’. Não fez nada. Se eu passasse dessa, era outra coisa”.

No entanto, o diálogo tomou outro rumo quando Carol afirmou que todos na casa, com exceção de Kathy Maravilha, buscavam “um biscoito nessa pauta”, incluindo o próprio Wallas.

A provocação irritou o cantor, que preferiu encerrar a conversa para evitar um confronto maior.

O desentendimento expôs uma possível rachadura na aliança entre os dois peões, que até então mantinham uma boa convivência dentro do jogo.

O clima tenso reforça o quanto as discussões e interpretações de falas têm influenciado as relações em A Fazenda 17, especialmente nas últimas formações de Roça.

