A Fazenda 17: Fabiano e Yoná decretam trégua

O publicitário revelou que, por ora, não pretende votar novamente na advogada nem envolvê-la em dinâmicas do reality, pois ela já foi para duas Roças

Durante uma conversa na área externa da sede, Fabiano Moraes e Yoná Sousa decidiram encerrar as desavenças no jogo.

O publicitário revelou que, por ora, não pretende votar novamente na advogada nem envolvê-la em dinâmicas do reality.

“Chega. Você já foi para duas Roças”, afirmou o peão, destacando que sua decisão é uma forma de aliviar as tensões entre eles.

Apesar do gesto de paz, Fabiano fez questão de deixar claro que o acordo pode não ser definitivo.

Ele ressaltou que, dependendo do rumo do jogo ou da falta de alternativas de voto, poderá reconsiderar sua posição.

Yoná ouviu atentamente e concordou com o tom conciliador, sinalizando uma possível reaproximação entre os dois.

O momento marca uma pausa estratégica em uma relação que vinha sendo marcada por atritos nas últimas semanas, refletindo o clima de alianças e desconfianças que movimenta A Fazenda 17.