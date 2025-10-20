Farmacêutica pernambucana pode ir ao espaço para testar novos tratamentos contra o câncer
Isabel Fernandes, pesquisadora da UFPE, está entre os cotados para missão internacional que levará experimentos científicos à gravidade zero.
Clique aqui e escute a matéria
O investimento em educação e ciência é o caminho para transformar realidades. É o que mostra a trajetória da farmacêutica Isabel Fernandes, de 32 anos, natural do distrito de Piedade, em Itapetim, Sertão do Pajeú (PE). A pesquisadora pode ser uma das brasileiras a integrar uma missão espacial da Space Exploration and Research Agency (SERA Space), que seleciona seis cientistas de todo o mundo para um voo em um foguete da Blue Origin, com o objetivo de realizar experimentos em microgravidade real.
Durante a missão, Isabel pretende testar novos tratamentos contra o câncer e avaliar como os medicamentos se comportam fora do campo gravitacional terrestre. Os experimentos serão comparados aos realizados no Instituto Keizo Asami (iLIKA), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde a pesquisadora desenvolve seu doutorado.
Filha de um agricultor e de uma enfermeira, Isabel aprendeu desde cedo o valor do trabalho, da dedicação e da responsabilidade — princípios que a levaram a construir uma trajetória científica sólida e inspiradora. No iLIKA/UFPE, ela concluiu o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicadas à Saúde (PPGBAS), sob orientação da professora Priscila Gubert, estudando o modelo biológico Caenorhabditis elegans, utilizado em pesquisas que já renderam quatro Prêmios Nobel. Atualmente, sob a supervisão do pesquisador Jonas Albuquerque, Isabel utiliza um dispositivo de gravidade zero desenvolvido em parceria entre o iLIKA-UFPE e o Instituto de Redução de Risco e Desastre (IRRD-UFRPE).
O equipamento simula condições espaciais, permitindo estudar como processos biológicos se comportam fora da gravidade terrestre — uma linha de pesquisa promissora para o avanço no tratamento de doenças como o câncer.
A história de Isabel representa o impacto transformador da ciência e da educação. A ciência é o maior investimento de uma nação que deseja ser desenvolvida. Isabel é um exemplo do potencial dos jovens pesquisadores brasileiros quando têm acesso à educação e apoio institucional. O trabalho de Isabel reforça a importância de investir na formação científica desde a base. Países como China, Coreia do Sul e Singapura, que priorizaram a ciência, hoje figuram entre as nações mais desenvolvidas, com universidades de ponta e forte presença em missões tecnológicas globais.
Com o apoio da comunidade científica e da sociedade, Isabel Fernandes quer levar a ciência brasileira ainda mais alto — literalmente. Ir ao espaço é um sonho, mas também uma oportunidade de contribuir com a humanidade. Ela quer mostrar que a ciência feita no Brasil tem potencial para mudar o mundo. Siga e apoie Isabel Fernandes no Instagram: @isabelfernandes_farma
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
José Luiz de Lima Filho, membro Academia Pernambucana de Ciências e Diretor do Instituto Keizo Asami (iLIKA), da UFPE.