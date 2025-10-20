fechar
Artigo | Notícia

Farmacêutica pernambucana pode ir ao espaço para testar novos tratamentos contra o câncer

Isabel Fernandes, pesquisadora da UFPE, está entre os cotados para missão internacional que levará experimentos científicos à gravidade zero.

Por JOSÉ LUIZ DE LIMA FILHO Publicado em 20/10/2025 às 0:00 | Atualizado em 20/10/2025 às 7:53
Isabel Fernandes
Isabel Fernandes - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O investimento em educação e ciência é o caminho para transformar realidades. É o que mostra a trajetória da farmacêutica Isabel Fernandes, de 32 anos, natural do distrito de Piedade, em Itapetim, Sertão do Pajeú (PE). A pesquisadora pode ser uma das brasileiras a integrar uma missão espacial da Space Exploration and Research Agency (SERA Space), que seleciona seis cientistas de todo o mundo para um voo em um foguete da Blue Origin, com o objetivo de realizar experimentos em microgravidade real.

Durante a missão, Isabel pretende testar novos tratamentos contra o câncer e avaliar como os medicamentos se comportam fora do campo gravitacional terrestre. Os experimentos serão comparados aos realizados no Instituto Keizo Asami (iLIKA), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde a pesquisadora desenvolve seu doutorado.

Filha de um agricultor e de uma enfermeira, Isabel aprendeu desde cedo o valor do trabalho, da dedicação e da responsabilidade — princípios que a levaram a construir uma trajetória científica sólida e inspiradora. No iLIKA/UFPE, ela concluiu o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicadas à Saúde (PPGBAS), sob orientação da professora Priscila Gubert, estudando o modelo biológico Caenorhabditis elegans, utilizado em pesquisas que já renderam quatro Prêmios Nobel. Atualmente, sob a supervisão do pesquisador Jonas Albuquerque, Isabel utiliza um dispositivo de gravidade zero desenvolvido em parceria entre o iLIKA-UFPE e o Instituto de Redução de Risco e Desastre (IRRD-UFRPE).

O equipamento simula condições espaciais, permitindo estudar como processos biológicos se comportam fora da gravidade terrestre — uma linha de pesquisa promissora para o avanço no tratamento de doenças como o câncer.

A história de Isabel representa o impacto transformador da ciência e da educação. A ciência é o maior investimento de uma nação que deseja ser desenvolvida. Isabel é um exemplo do potencial dos jovens pesquisadores brasileiros quando têm acesso à educação e apoio institucional. O trabalho de Isabel reforça a importância de investir na formação científica desde a base. Países como China, Coreia do Sul e Singapura, que priorizaram a ciência, hoje figuram entre as nações mais desenvolvidas, com universidades de ponta e forte presença em missões tecnológicas globais.

Com o apoio da comunidade científica e da sociedade, Isabel Fernandes quer levar a ciência brasileira ainda mais alto — literalmente. Ir ao espaço é um sonho, mas também uma oportunidade de contribuir com a humanidade. Ela quer mostrar que a ciência feita no Brasil tem potencial para mudar o mundo. Siga e apoie Isabel Fernandes no Instagram: @isabelfernandes_farma

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

José Luiz de Lima Filho, membro Academia Pernambucana de Ciências e Diretor do Instituto Keizo Asami (iLIKA), da UFPE.

 

Leia também

"Acessibilidade Já": Mobilização na UFPE denuncia falta de infraestrutura inclusiva
ACESSIBILIDADE

"Acessibilidade Já": Mobilização na UFPE denuncia falta de infraestrutura inclusiva
Fotobiomodulação LED: a luz no tratamento da úlcera do pé diabético
opinião

Fotobiomodulação LED: a luz no tratamento da úlcera do pé diabético

Compartilhe

Tags