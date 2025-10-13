Fotobiomodulação LED: a luz no tratamento da úlcera do pé diabético
A ciência pode até dar saltos, mas a persistência, muitas vezes invisível, é um ingrediente fundamental para o sucesso de qualquer empreitada. Compartilho com os leitores os frutos que estamos obtendo a partir de uma verdadeira aventura científica-tecnológica! Todo cientista precisa de um problema para pensar em uma explicação ou solução. Nessa narrativa teremos, um problema, uma solução e o começo da transformação.
PROBLEMA: A úlcera do pé diabético é resultante de uma neuropatia periférica com perda da sensibilidade protetora, dificuldade de cicatrização e maior risco de infecção. As estatísticas mostram uma alta taxa de mortalidade após a amputação variando entre 12 até 70% dependendo da extensão e do tempo. A eficácia do manejo da úlcera do pé diabético (UPD) conta com procedimentos de remoção do tecido desvitalizado (necrosado), curativos especiais, terapia por pressão negativa, fatores de crescimento e oxigenoterapia hiperbárica. Os custos com o cuidado da UPD são elevados equiparando-se aos de um paciente com câncer. Entretanto, um dispositivo com tecnologia dedicada para atender as necessidades de pacientes com UPD constitui uma lacuna no mercado de dispositivos médicos
SOLUÇÃO: Em 2015, Caio Guimarães (CEO da BEONE Technologies), ainda um jovem estudante do curso de engenharia elétrica da UPE, fez uma provocação a mim e ao professor Bruno de Melo Carvalho (UPE) para utilizar luz visível para solucionar problemas de saúde. Caio retornou do Programa Ciências Sem Fronteiras, realizado em Harvard, EUA, onde estudou a aplicação da luz visível para controle de infecção. Nesta época, Dra. Luciana Rezende Bandeira de Mello, estudante de doutorado, avaliou o efeito de um protótipo com LEDs elaborado por Caio em 5 pacientes com UPD, no Hospital Agamenon Magalhães e com a co-orientação dos professores Bruno de Melo Carvalho e Francisco Bandeira (FCM-UPE). Este estudo seminal mostrou o potencial da utilização de LED para a cicatrização. Hoje, 10 anos após o início desta jornada, estamos conduzindo um ensaio clínico com previsão de 46 pacientes ao final (Trial Registration Number RBR-7n3y2gq), que é o estudo do doutorado de Leandro Cruz, que é Coordenado por mim e Dra. Taciana Belmont na Unidade de Pesquisa Clínica da UPE (UNIPECLIN-UPE) com a supervisão da médica assistente Dra. Carolina Larré, colaboração do professor Dr. Francisco Bandeira e professor Bruno Carvalho.
TRANSFORMAÇÃO: Alcançar tratamento eficaz da UPD traz dignidade e transforma vidas. O HUOC-UPE e as faculdades associadas mostram a capacidade que a academia possui para criar e aplicar conhecimentos. O estudo mostrou mais uma rota para superar os desafios da UPD. A BEONE Technologies irá realizar a doação de 2 dispositivos (ISIS® LED array) para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC-UPE), abrindo assim possibilidades para ampliar essa terapia no SUS.
Patrícia Muniz. Membro da Academia Pernambucana de Ciências, Professora da UPE e Doutora em Biotecnologia.