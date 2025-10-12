fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes da linha Boticário Floratta que são melhores que importados de luxo

Confira os perfumes da linha Floratta do Boticário que conquistam elogios por onde passam e superam fragrâncias importadas de luxo com elegância!

Por Eduarda Barreto Publicado em 12/10/2025 às 8:22
Imagem do perfume "Floratta Cerejeira em Flor"
Imagem do perfume "Floratta Cerejeira em Flor" - Reprodução/ Boticário

Clique aqui e escute a matéria

A linha Floratta, do Boticário, é uma das mais queridas entre os brasileiros e não é à toa. A linha tem vários perfumes que não ficam devendo em nada e às vezes até superam perfumes importados de luxo.

Criada para mulheres que valorizam a feminilidade em suas várias formas, a coleção combina fragrâncias elegantes, delicadas e duradouras, com uma sofisticação que rivaliza facilmente com perfumes de grifes internacionais.

Com excelente fixação, projeção equilibrada e qualidade de ingredientes, os perfumes Floratta conquistam pela versatilidade: vão bem em qualquer ocasião e se adaptam a diferentes estilos.

4 perfumes da linha Floratta que superam importados caros

1. Floratta Rose

O Floratta Rose é um dos grandes ícones da linha. Inspirado na delicadeza das flores e na leveza da mulher moderna, ele traz uma fragrância floral-frutal que combina romantismo e frescor de forma equilibrada.

As notas de saída trazem um toque frutado suave e convidativo. No coração, o perfume revela sua essência floral com rosas, jasmim e lírio-do-vale, criando um aroma elegante, feminino e atemporal.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário melhores que importados para apostar nos dias quentes

Já o fundo, com almíscar e sândalo, garante um toque sofisticado e uma fixação surpreendente. Apesar de sua delicadeza, o Floratta Rose tem uma presença marcante.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

É comparado por muitos à sofisticação de fragrâncias importadas como o Chanel Chance Eau Tendre. Esse é o tipo de perfume ideal para o dia a dia, encontros românticos ou momentos em que se deseja exalar leveza e bom gosto.

2. Floratta Red

Inspirado na maçã de Vermont, símbolo de desejo e intensidade, o Floratta Red é uma fragrância vibrante, sensual e feminina, perfeita para mulheres que gostam de se destacar com elegância.

Suas notas de topo mesclam frutas vermelhas e maçã vermelha, criando um início doce e fresco na medida certa. O resultado é um perfume que combina doçura e sensualidade com naturalidade, sem ser enjoativo.

Leia Também

Muitos consumidores o comparam ao Good Girl Blush (Carolina Herrera), mas com um toque mais delicado e equilibrado.

É uma excelente escolha para ocasiões noturnas ou momentos especiais em que você quer deixar uma marca inesquecível.

3. Floratta Fleur D’Éclipse

Entre todos os perfumes Floratta, o Fleur D’Éclipse é considerado o mais luxuoso e refinado. Inspirado na flor de Osmanthus, essa fragrância traduz um equilíbrio perfeito entre leveza e sensualidade.

O coração floral é formado por osmanthus, jasmim e flor de laranjeira, criando uma combinação envolvente e sofisticada.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes baratos do Boticário que deixam importados de luxo no chinelo

É um perfume de toque quente e elegante que remete a perfumes importados de alta perfumaria, como o Chanel Gabrielle e o Dior J’Adore.

É o perfume ideal para quem busca um aroma refinado, com boa projeção e fixação duradoura. O Floratta Fleur D’Éclipse é uma verdadeira joia nacional e facilmente poderia estar nas vitrines das marcas francesas mais luxuosas.

4. Floratta Blue

O Floratta Blue é o perfume da leveza e da delicadeza. Ele representa o lado mais clean e confortável da linha, sendo perfeito para o uso diário, especialmente em dias quentes.

A fragrância abre com notas cítricas e frescas de bergamota, mandarina e chá-verde, seguidas por um coração floral delicado com muguet, jasmim e gardênia.

Leia Também

O Floratta Blue é frequentemente comparado ao Light Blue (Dolce & Gabbana), mas com um toque mais suave e equilibrado.

É aquele tipo de perfume que transmite calma, confiança e cuidado, ideal para o trabalho, passeios ou encontros casuais.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

Leia também

Mari Maria Makeup apresenta novidades que unem inovação, beleza e cuidado com a pele
Beleza

Mari Maria Makeup apresenta novidades que unem inovação, beleza e cuidado com a pele
O Boticário celebra o Dia do Nordestino com show gratuito de Joyce Alane no Recife Antigo
show

O Boticário celebra o Dia do Nordestino com show gratuito de Joyce Alane no Recife Antigo

Compartilhe

Tags