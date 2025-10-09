O Boticário celebra o Dia do Nordestino com show gratuito de Joyce Alane no Recife Antigo
A apresentação acontece no sábado, 11 de outubro, às 17h30, na Rua dos Amores Nordestinos, via simbolicamente renomeada pela marca em homenagem à data
Clique aqui e escute a matéria
Para celebrar o Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro, O Boticário promove um evento especial no Recife Antigo com show gratuito da cantora pernambucana Joyce Alane, indicada ao Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo disco Casa Coração.
A apresentação acontece no sábado, 11 de outubro, às 17h30, na Rua dos Amores Nordestinos, via simbolicamente renomeada pela marca em homenagem à data e que fica entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo
O show promete emocionar o público com uma performance repleta de identidade cultural e afetiva, reforçando o compromisso do Boticário em valorizar as expressões artísticas e as tradições do Nordeste.
Este é o terceiro ano consecutivo em que a marca realiza ações em celebração à data no Recife. Desde 2022, o Boticário vem revitalizando a Rua dos Amores Nordestinos transformando o espaço em uma galeria de arte a céu aberto com murais de artistas locais e palco para eventos culturais.
“É uma forma de reconhecer e celebrar uma região que movimenta o país, mantendo nossas tradições e beleza. Realizar esse show de Joyce, num local tão simbólico pro recifense, é a maneira mais genuína de festejar”, afirmou Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.
Além do show, Joyce Alane também é protagonista do filme conceito do Boti para o Dia do Nordestino, ao lado do ator Thomás Aquino e do humorista Max Petterson. A produção, com direção criativa de David Carneiro e Caio Braz, apresenta diferentes narrativas sobre a vivência nordestina — de quem ficou, de quem saiu e de quem voltou —, celebrando as raízes culturais da região.
A produção do evento é assinada pela agência DOT Promo, parceira da marca nas iniciativas realizadas na Rua dos Amores desde 2022.
Promoção nacional
De 8 a 31 de outubro, o Boticário também realiza uma ação especial em todo o Brasil, voltada exclusivamente para nordestinos.
Durante o período, consumidores naturais da região poderão retirar um pin comemorativo em 41 lojas participantes nas capitais brasileiras.
Para participar, basta apresentar um documento que comprove o nascimento em algum estado do Nordeste e realizar o cadastro no Beauty Box, programa de fidelidade do Grupo Boticário.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No Recife, os brindes estão disponíveis nas lojas do RioMar Recife e Shopping Recife.