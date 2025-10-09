O Boticário celebra o Dia do Nordestino com show gratuito de Joyce Alane no Recife Antigo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A apresentação acontece no sábado, 11 de outubro, às 17h30, na Rua dos Amores Nordestinos, via simbolicamente renomeada pela marca em homenagem à data

Clique aqui e escute a matéria

Para celebrar o Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro, O Boticário promove um evento especial no Recife Antigo com show gratuito da cantora pernambucana Joyce Alane, indicada ao Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo disco Casa Coração.

A apresentação acontece no sábado, 11 de outubro, às 17h30, na Rua dos Amores Nordestinos, via simbolicamente renomeada pela marca em homenagem à data e que fica entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo

O show promete emocionar o público com uma performance repleta de identidade cultural e afetiva, reforçando o compromisso do Boticário em valorizar as expressões artísticas e as tradições do Nordeste.

Este é o terceiro ano consecutivo em que a marca realiza ações em celebração à data no Recife. Desde 2022, o Boticário vem revitalizando a Rua dos Amores Nordestinos transformando o espaço em uma galeria de arte a céu aberto com murais de artistas locais e palco para eventos culturais.

“É uma forma de reconhecer e celebrar uma região que movimenta o país, mantendo nossas tradições e beleza. Realizar esse show de Joyce, num local tão simbólico pro recifense, é a maneira mais genuína de festejar”, afirmou Jacqueline Tobaru, diretora de Marketing Regional do Boticário.

Além do show, Joyce Alane também é protagonista do filme conceito do Boti para o Dia do Nordestino, ao lado do ator Thomás Aquino e do humorista Max Petterson. A produção, com direção criativa de David Carneiro e Caio Braz, apresenta diferentes narrativas sobre a vivência nordestina — de quem ficou, de quem saiu e de quem voltou —, celebrando as raízes culturais da região.

A produção do evento é assinada pela agência DOT Promo, parceira da marca nas iniciativas realizadas na Rua dos Amores desde 2022.

Promoção nacional

De 8 a 31 de outubro, o Boticário também realiza uma ação especial em todo o Brasil, voltada exclusivamente para nordestinos.

Durante o período, consumidores naturais da região poderão retirar um pin comemorativo em 41 lojas participantes nas capitais brasileiras.

Para participar, basta apresentar um documento que comprove o nascimento em algum estado do Nordeste e realizar o cadastro no Beauty Box, programa de fidelidade do Grupo Boticário.

No Recife, os brindes estão disponíveis nas lojas do RioMar Recife e Shopping Recife.