Mari Maria Makeup apresenta novidades que unem inovação, beleza e cuidado com a pele

Marca lança glosses refrescantes, pós coloridos e lapiseiras de longa duração que prometem praticidade e estilo no dia a dia; confira

Com o objetivo de atender às novas tendências de beleza e as necessidades da rotina moderna, a Mari Maria Makeup anuncia uma nova coleção que combina tecnologia, multifuncionalidade e cuidado com a pele.

Os lançamentos chegam às principais lojas e trazem fórmulas inovadoras, texturas sensoriais e tons versáteis que traduzem o equilíbrio entre performance e conforto.

Confira as novidades da marca:

LIP JUICE | R$ 49,90

A linha Lip Juice, um dos hits da marca, ganha duas novas versões que entregam brilho, hidratação e uma experiência sensorial refrescante.

O Menta, em embalagem Tiffany, reage ao pH da pele e revela um tom rosado exclusivo, enquanto hidrata e nutre com Manteiga de Karité, Óleo de Coco, D’Pantenol, Vitamina E e Ácido Hialurônico.

Já o Coco aposta em um glow translúcido e sofisticado, com textura leve, sabor tropical e efeito não pegajoso. As duas versões vêm em capinhas colecionáveis nas cores correspondentes, unindo charme e praticidade.

PÓ SOLTO SOFT SILK | R$ 59,90

O Pó Solto Soft Silk garante acabamento uniforme e toque aveludado que dura o dia todo. Com textura ultrafina e enriquecido com Vitamina E, controla a oleosidade, fixa a maquiagem e mantém a pele com aspecto natural.

A linha ganha agora três novos tons coloridos (verde, laranja e lilás) ideais para neutralizar imperfeições e equilibrar subtons, deixando o visual mais harmônico e iluminado.

LINE UP | R$ 35,90

A Line Up é uma lapiseira para olhos que entrega cor intensa logo na primeira aplicação. A textura cremosa desliza facilmente, permite esfumar e garante até 16 horas de duração.

À prova d’água, suor e borrões, está disponível nas cores Jet Black e Mirage Brown. É clinicamente e oftalmologicamente testada, perfeita para quem busca precisão e segurança.

SIMPLE LIPS | R$ 35,90

Para os lábios, a novidade é a Simple Lips, lapiseira labial com fórmula cremosa e alta pigmentação. Ideal para contornar e preencher, oferece cobertura intensa e confortável por até 4 horas, sem sensação pegajosa.

Pode ser usada sozinha ou combinada com batons, criando diferentes efeitos de volume. Disponível nos tons Cocoa Kiss, Toffee e Mocha Mousse.

