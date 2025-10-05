fechar
Perfume | Notícia

4 perfumes elegantes da Natura com fixação de importados de grife

Conheça os perfumes da Natura que surpreendem pela fixação e sofisticação digna de fragrâncias de grife para impressionar em qualquer ocasião.

Por Eduarda Barreto Publicado em 05/10/2025 às 13:59
Imagem do perfume &quot;Il&iacute;a Secreto&quot;
Imagem do perfume "Ilía Secreto" - Divulgação/Natura

Clique aqui e escute a matéria

Se tem uma coisa que a Natura sabe fazer bem é unir qualidade, sofisticação e brasilidade em fragrâncias que encantam.

A marca, que há anos é referência em perfumaria nacional, vem surpreendendo até as amantes dos perfumes importados com composições intensas, elegantes e de longa duração.

Alguns perfumes da linha feminina da Natura se destacam justamente por isso: oferecem fixação e projeção dignas de fragrâncias de grife, mas com aquele toque único que só a perfumaria brasileira tem, equilibrando sofisticação, conforto e sensualidade na medida certa.

4 perfumes da Natura com fixação intensa para mulheres elegantes

1. Natura Una

O Natura Una é um clássico dentro do portfólio da marca, pensado para mulheres que gostam de transmitir sofisticação e poder em qualquer ocasião.

Sua composição combina flores brancas, madeiras envolventes e um fundo levemente adocicado, criando um perfume elegante e marcante.

LEIA TAMBÉM: 4 body splashes da Natura para quem gosta de perfumes de grife

É o tipo de fragrância que possui uma aura de perfume de grife, sendo comparável a marcas femininas internacionais de alto padrão.

  • Ocasiões ideais: eventos noturnos, encontros formais e momentos em que se deseja transmitir presença e autoconfiança.

2. Essencial Sentir

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A linha Essencial é uma das mais luxuosas da Natura, e o Essencial Sentir traduz a proposta de unir intensidade, frescor e sofisticação em um único frasco.

Sua composição equilibra notas frutadas vibrantes com flores modernas e um fundo amadeirado, garantindo personalidade e durabilidade.

Leia Também

Sua fixação é de longa duração, com projeção marcante, trazendo bem o equilíbrio entre elegância e frescor, lembrando perfumes importados de linhas exclusivas.

  • Ocasiões ideais: perfeito para o dia a dia de trabalho e para eventos em que se busca transmitir confiança.

3. Ilía Laços

O Ilía Laços é a versão mais sofisticada da linha Ilía, reconhecida por trazer feminilidade em diferentes nuances.

Sua fragrância traz flores intensas, frutas delicadas e um fundo adocicado equilibrado por notas amadeiradas, criando um perfume que consegue ser doce e elegante ao mesmo tempo.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário melhores que importados para apostar nos dias quentes

É um perfume que se mantém na pele por longas horas. No entanto, apesar de ser delicado, não passa despercebido.

  • Ocasiões ideais: encontros românticos, jantares especiais e situações em que se busca transmitir feminilidade marcante.

4. Luna Divina

O Luna Divina é um dos destaques da linha Luna, trazendo a sensualidade do chipre brasileiro em uma versão ainda mais sofisticada.

Ele combina flores brancas, frutas luminosas e um fundo amadeirado intenso, resultando em um perfume feminino, envolvente e elegante.

Leia Também

Sua durabilidade é excelente, projetando e fixando como perfumes de grife internacionais, mas com o DNA da perfumaria brasileira.

  • Ocasiões ideais: perfeito para a noite, festas e momentos em que a intenção é deixar uma marca memorável.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

Leia também

4 perfumes do Boticário melhores que importados para apostar nos dias quentes
perfumes boticário

4 perfumes do Boticário melhores que importados para apostar nos dias quentes
5 designs de unhas elegantes para arrasar em qualquer lugar
unhas decoradas

5 designs de unhas elegantes para arrasar em qualquer lugar

Compartilhe

Tags