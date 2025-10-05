5 designs de unhas elegantes para arrasar em qualquer lugar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça os designs de unhas mais elegantes que combinam com qualquer ocasião e garantem um visual sofisticado e cheio de estilo onde quer que você vá!

Clique aqui e escute a matéria

Unhas bem feitas são muito mais do que um detalhe: elas complementam o visual, revelam cuidado pessoal e expressam estilo.

E quando o assunto é elegância, alguns designs se destacam por combinarem sofisticação, versatilidade e beleza atemporal.

Seja para o trabalho, um evento especial ou um passeio casual, certos estilos de nail art conseguem elevar qualquer look sem precisar de exageros.

4 designs elegantes para ter unhas sofisticadas sempre

1. Francesinha

A francesinha tradicional é, sem dúvidas, o design mais icônico quando se fala em elegância.

Com a base em tom translúcido ou nude e a ponta branca bem marcada, ela transmite uma sensação de cuidado, limpeza e sofisticação.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte luxuosos que valorizam qualquer mão de forma sofisticada

É extremamente versátil, combina tanto com roupas casuais quanto com produções formais. Vai bem em entrevistas de emprego, casamentos ou até mesmo no dia a dia.

Dica: para alongar os dedos visualmente, opte por traços mais finos na ponta das unhas.

2. Degradê

O design degradê, também conhecido como ombré nails, é caracterizado pela transição suave entre duas ou mais cores, criando um efeito delicado e sofisticado.

Ele pode ser feito em tons neutros, para um visual discreto, ou em cores vibrantes, para quem deseja ousar sem perder a elegância.

É moderno, elegante e transmite criatividade de forma sutil. Ideal para quem busca fugir do básico sem chamar atenção em excesso.

Dica: unhas arredondadas ou em formato coffin destacam ainda mais o efeito degradê.

3. Formas geométricas

As unhas geométricas são perfeitas para quem gosta de unir modernidade e sofisticação. Com traços retos, linhas minimalistas e formatos bem definidos, elas oferecem infinitas possibilidades de combinações.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes para ficar sofisticada e chique sempre

Mesmo com desenhos criativos, esse estilo mantém um ar elegante, principalmente quando feito em cores sóbrias como preto, branco, nude e dourado.

Dica: para não sobrecarregar o visual, combine unhas geométricas com esmaltes em tons claros ou escolha destacar apenas uma ou duas unhas com o design.

4. Francesinha diagonal

A francesinha diagonal é uma releitura da tradicional, trazendo um toque de ousadia e modernidade.

Em vez da linha reta na ponta da unha, a marcação é feita na diagonal, criando um efeito mais dinâmico e visualmente interessante.

Ela mantém a sofisticação da francesinha clássica, mas com um ar contemporâneo, ideal para quem deseja inovar sem perder a elegância.

Dica: esse design é ótimo para alongar as unhas visualmente, já que a diagonal cria a ilusão de maior comprimento.

VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

