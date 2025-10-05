5 designs de unhas elegantes para arrasar em qualquer lugar
Conheça os designs de unhas mais elegantes que combinam com qualquer ocasião e garantem um visual sofisticado e cheio de estilo onde quer que você vá!
Clique aqui e escute a matéria
Unhas bem feitas são muito mais do que um detalhe: elas complementam o visual, revelam cuidado pessoal e expressam estilo.
E quando o assunto é elegância, alguns designs se destacam por combinarem sofisticação, versatilidade e beleza atemporal.
Seja para o trabalho, um evento especial ou um passeio casual, certos estilos de nail art conseguem elevar qualquer look sem precisar de exageros.
4 designs elegantes para ter unhas sofisticadas sempre
1. Francesinha
A francesinha tradicional é, sem dúvidas, o design mais icônico quando se fala em elegância.
Com a base em tom translúcido ou nude e a ponta branca bem marcada, ela transmite uma sensação de cuidado, limpeza e sofisticação.
LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte luxuosos que valorizam qualquer mão de forma sofisticada
É extremamente versátil, combina tanto com roupas casuais quanto com produções formais. Vai bem em entrevistas de emprego, casamentos ou até mesmo no dia a dia.
- Dica: para alongar os dedos visualmente, opte por traços mais finos na ponta das unhas.
2. Degradê
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O design degradê, também conhecido como ombré nails, é caracterizado pela transição suave entre duas ou mais cores, criando um efeito delicado e sofisticado.
Ele pode ser feito em tons neutros, para um visual discreto, ou em cores vibrantes, para quem deseja ousar sem perder a elegância.
É moderno, elegante e transmite criatividade de forma sutil. Ideal para quem busca fugir do básico sem chamar atenção em excesso.
- Dica: unhas arredondadas ou em formato coffin destacam ainda mais o efeito degradê.
3. Formas geométricas
As unhas geométricas são perfeitas para quem gosta de unir modernidade e sofisticação. Com traços retos, linhas minimalistas e formatos bem definidos, elas oferecem infinitas possibilidades de combinações.
LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes para ficar sofisticada e chique sempre
Mesmo com desenhos criativos, esse estilo mantém um ar elegante, principalmente quando feito em cores sóbrias como preto, branco, nude e dourado.
- Dica: para não sobrecarregar o visual, combine unhas geométricas com esmaltes em tons claros ou escolha destacar apenas uma ou duas unhas com o design.
4. Francesinha diagonal
A francesinha diagonal é uma releitura da tradicional, trazendo um toque de ousadia e modernidade.
Em vez da linha reta na ponta da unha, a marcação é feita na diagonal, criando um efeito mais dinâmico e visualmente interessante.
Ela mantém a sofisticação da francesinha clássica, mas com um ar contemporâneo, ideal para quem deseja inovar sem perder a elegância.
- Dica: esse design é ótimo para alongar as unhas visualmente, já que a diagonal cria a ilusão de maior comprimento.
VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!