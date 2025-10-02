Eudora e Bacio di Latte unem beleza e sabores italianos em nova coleção limitada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A parceria resulta em oito produtos de skincare e maquiagem que trazem uma experiência sensorial que une fragrâncias gourmand a cuidados diários

Clique aqui e escute a matéria

A Eudora Instance traz ao mercado de beleza com uma coleção inspirada nos sorvetes artesanais da gelateria Bacio di Latte.

A parceria resulta em oito produtos de skincare e maquiagem em edição limitada, trazendo uma experiência sensorial que une fragrâncias gourmand a cuidados diários.

A linha apresenta duas fragrâncias exclusivas: Vanilla Caramel, uma releitura sofisticada da baunilha, e Pistacchio, um dos sabores mais tradicionais da gelateria.

Ambas foram criadas com o “Acorde Bacio di Latte”, pensado para reproduzir o aroma que combina a casquinha crocante com o sabor característico do sorvete.

Entre os destaques, estão produtos de uso corporal e labial

Creme Hidratante Corporal (R$ 56,99)

Sabonete Vegetal em Barra (R$ 31,99)

Sabonete em Calda (R$ 39,99)

Manteiga de Pistache Ultra Hidratante (R$ 64,99)

Body Splash Pistacchio (R$ 69,99)

Gloss Kiss Me Gelatos (R$ 34,99), disponível nas duas fragrâncias, com efeito hidratante e brilho luminoso

A proposta da coleção é transportar a experiência dos gelatos italianos para o universo da beleza, oferecendo aromas envolventes que transformam a rotina de cuidados em momentos de prazer e bem-estar.

Todos os produtos da linha são de edição limitada e já podem ser adquiridos pelo e-commerce da Eudora e em revendedoras autorizadas, permitindo que os fãs da marca e da gelateria experimentem essa combinação de beleza e sensorialidade gourmet.