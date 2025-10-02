fechar
Beleza | Notícia

Eudora e Bacio di Latte unem beleza e sabores italianos em nova coleção limitada

A parceria resulta em oito produtos de skincare e maquiagem que trazem uma experiência sensorial que une fragrâncias gourmand a cuidados diários

Por Bruna Oliveira Publicado em 02/10/2025 às 17:32
Eudora e Bacio di Latte unem beleza e sabores italianos em nova coleção limitada
Eudora e Bacio di Latte unem beleza e sabores italianos em nova coleção limitada - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Eudora Instance traz ao mercado de beleza com uma coleção inspirada nos sorvetes artesanais da gelateria Bacio di Latte.

A parceria resulta em oito produtos de skincare e maquiagem em edição limitada, trazendo uma experiência sensorial que une fragrâncias gourmand a cuidados diários.

A linha apresenta duas fragrâncias exclusivas: Vanilla Caramel, uma releitura sofisticada da baunilha, e Pistacchio, um dos sabores mais tradicionais da gelateria.

Ambas foram criadas com o “Acorde Bacio di Latte”, pensado para reproduzir o aroma que combina a casquinha crocante com o sabor característico do sorvete.

Entre os destaques, estão produtos de uso corporal e labial

  • Creme Hidratante Corporal (R$ 56,99)
  • Sabonete Vegetal em Barra (R$ 31,99)
  • Sabonete em Calda (R$ 39,99)
  • Manteiga de Pistache Ultra Hidratante (R$ 64,99)
  • Body Splash Pistacchio (R$ 69,99)
  • Gloss Kiss Me Gelatos (R$ 34,99), disponível nas duas fragrâncias, com efeito hidratante e brilho luminoso

A proposta da coleção é transportar a experiência dos gelatos italianos para o universo da beleza, oferecendo aromas envolventes que transformam a rotina de cuidados em momentos de prazer e bem-estar.

Todos os produtos da linha são de edição limitada e já podem ser adquiridos pelo e-commerce da Eudora e em revendedoras autorizadas, permitindo que os fãs da marca e da gelateria experimentem essa combinação de beleza e sensorialidade gourmet.

Leia também

Carmed e Coca-Cola ampliam parceria e lançam novas versões do hidratante labial no Brasil
lábios saudáveis

Carmed e Coca-Cola ampliam parceria e lançam novas versões do hidratante labial no Brasil
Esfoliação corporal: até onde ela realmente faz diferença?
pele saudável

Esfoliação corporal: até onde ela realmente faz diferença?

Compartilhe

Tags