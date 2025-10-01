fechar
Esfoliação corporal: até onde ela realmente faz diferença?

Apesar de muitas vezes ser tratada como um ritual estético secundário, esse hábito desempenha funções importantes, mas a questão é saber seus limites

Por Bruna Oliveira Publicado em 01/10/2025 às 17:25
Mulher esfoliando a perna com mistura caseira
Mulher esfoliando a perna com mistura caseira - Reprodução/Freepik

A esfoliação corporal sempre aparece nas listas de cuidados de beleza como um passo fundamental para manter a pele saudável. Mas até onde ela realmente impacta na saúde e aparência do corpo?

Apesar de muitas vezes ser tratada como um ritual estético secundário, esse hábito desempenha funções importantes, que vão desde a renovação celular até a melhora da absorção de hidratantes.

A questão é entender seus limites: quais benefícios são reais e quais expectativas podem estar além do que o procedimento pode oferecer.

O que a esfoliação realmente faz

O principal papel da esfoliação é remover células mortas acumuladas na superfície da pele, deixando-a mais macia e com aparência uniforme.

Esse processo também ajuda a desobstruir poros, reduzindo a chance de pelos encravados, e potencializa a ação de cremes e óleos aplicados em seguida.

Os benefícios visíveis

Com a prática regular, a pele ganha textura mais suave, luminosidade e um aspecto de renovação constante.

A sensação imediata de frescor após o processo também é um atrativo que vai além da estética, funcionando como um momento de autocuidado e relaxamento.

Os limites da técnica

A esfoliação corporal não substitui tratamentos médicos para manchas profundas, celulite ou flacidez.

Embora melhore a circulação superficial durante a fricção, seus efeitos são restritos à camada mais externa da pele.

O excesso de esfoliação, inclusive, pode causar irritação, ressecamento ou até pequenas lesões.

Frequência ideal

Na maioria dos casos, esfoliar a pele uma ou duas vezes por semana é suficiente. Em peles mais sensíveis, o intervalo pode ser maior para evitar incômodos.

O segredo é observar como o corpo reage e ajustar a frequência de acordo com a necessidade individual.

