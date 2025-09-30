Kolene lança linha capilar infantil com aroma inspirado no biscoito de chocolate da Treloso
Desenvolvidos para crianças de 3 a 12 anos, os produtos possui o cheiro do biscoito e tem o objetivo de unir cuidado, diversão e memória afetiva
A Kolene, marca de cuidados capilares, firmou parceria com a Treloso, biscoito recheado pertencente à Vitarella, para lançar uma edição limitada pensada exclusivamente para o público infantil do Nordeste.
Batizada de Kolene Treloso – Nutrição & Brilho, a linha é inspirada no sabor de chocolate, o mais popular da Treloso, e conta com quatro itens: shampoo, condicionador, creme para pentear e gelatina capilar.
Desenvolvidos para crianças de 3 a 12 anos, os produtos tem o objetivo de unir cuidado, diversão e memória afetiva, oferecendo uma experiência sensorial marcada pelo cheiro característico dos biscoitos Treloso.
A edição limitada Kolene Treloso – Nutrição & Brilho chega às principais varejistas do Nordeste a partir de outubro.
"Kolene e Treloso são marcas muito conhecidas e queridas pelos nordestinos. Ambas fazem parte da memória afetiva de várias gerações: quem consome Treloso também usava Kolene nos cuidados do dia a dia — e isso continua acontecendo", explicou Paula Machado, gerente executiva de marketing de Kolene.
"Essa parceria foi um match perfeito, porque une dois nomes fortes que falam diretamente com o consumidor da região, com afeto e confiança. A collab também reforça a presença de Kolene na região Nordeste e fortalece nosso relacionamento com os consumidores", continuou a gerente.
De acordo com as marcas, a conexão emocional com as famílias nordestinas é um ponto em comum entre elas.
"A ideia de levar o cheirinho de Treloso para os cabelos da garotada traduz de forma criativa o que há de mais simbólico entre as duas marcas: o afeto que atravessa gerações. Além disso, estamos acompanhando uma tendência de mercado que são as collabs entre marcas de segmentos diferentes, o que gera awareness e fortalece as duas marcas, trazendo modernidade, apontou Luiza Medeiros, gerente de marketing de Treloso.
"Também seguimos apostando em ações que intensifiquem a conexão com o consumidor e a parceria com Kolene amplia os nossos pontos de contato, gerando novas experiências com Treloso", complementou.
Chocolate como tendência no mercado capilar
Segundo a Kolene, a fórmula da linha foi pensada para oferecer brilho e nutrição aos fios, acompanhando o retorno da tendência de fragrâncias inspiradas em chocolate no segmento de haircare.
Criada em parceria com uma casa de fragrâncias especializada, a composição busca proporcionar uma experiência lúdica e envolvente, remetendo diretamente ao universo dos biscoitos recheados.