Make B. Retinol³ H+: O Boticário lança primeira base do Brasil com triplo retinol
A novidade une maquiagem de alta performance com skincare avançado, promete aumentar em até 80% a produção de colágeno e reduzir linhas profundas
Novidade no mundo das makes!
O Boticário apresenta a Base Make B. Retinol³ H+, o primeiro produto brasileiro com triplo retinol*. A fórmula inovadora combina três tipos de retinol e ácido hialurônico, promovendo redução de linhas e rugas profundas (com resultados obtidos por testes instrumentais com uso contínuo), aumento de até 80% na produção de colágeno**, firmeza e elasticidade em até duas semanas, além de acelerar a renovação celular, oferecer ação antioxidante e FPS 80.
Com cobertura média e acabamento natural e radiante, a base valoriza a luminosidade da pele madura sem marcar linhas de expressão, mantendo o viço da pele.
Ariela Bonemer, diretora de maquiagem do Grupo Boticário, afirma: “Evoluímos a linha Retinol³ H+ com mais potência, pensando em acompanhar as mulheres que buscam maquiagem de alta performance sem abrir mão do cuidado com a pele. E esse lançamento é um passo importante para reforçar a liderança de Make B. em maquiagem com tratamento no mercado brasileiro”.
A linha inclui ainda o Corretivo Líquido Retinol³ H+, que preenche e reduz linhas e rugas, potencializa colágeno em até 60%, e o Batom Líquido Retinol³ H+, que hidrata por 24h, aumenta colágeno em até 80% e deixa os lábios mais definidos com textura aveludada.
Até 12 de outubro, a linha conta com até 20% de desconto no e-commerce e em lojas selecionadas, além da possibilidade de compra pelo WhatsApp (0800 744 0010).
- Vale lembrar que todos os produtos são veganos, cruelty free e combinam inovação, sofisticação e cuidado com a pele.
A previsão é que o preço dos produtos esteja por:
- Base Make B. Retinol³ H+ – 20 tons + invisível – R$ 162,90
- Corretivo Líquido Retinol³ H+ – 12 cores – R$ 109,90
- Batom Líquido Retinol³ H+ – 3 cores (Pink Hibiscus, Caramel Classic e Red Velvet) – R$ 82,90
*Combinação do Retinol com 2 ativos vegetais de mesma ação*Certificado pela Mintel - Global Market Intelligence & Research Agency.
**Resultados obtidos através de testes in vitro em modelo de pele 3D, realizados individualmente, atingindo percentuais variáveis de 60% a 80% conforme especificado em cada produto.