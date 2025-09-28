fechar
Unha | Notícia

4 cores de esmalte elegantes mais desejadas entre mulheres maduras

Descubra as cores de esmalte mais desejadas entre mulheres maduras que valorizam elegância e estilo em cada detalhe das unhas com charme atemporal!

Por Eduarda Barreto Publicado em 28/09/2025 às 8:32
Imagem ilustrativa de mão de mulher madura com esmalte nude.
Imagem ilustrativa de mão de mulher madura com esmalte nude. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

Quando o assunto é esmalte, muitas mulheres maduras buscam tons que unam elegância, versatilidade e sofisticação.

Diferente da fase jovem, onde as cores ousadas e chamativas costumam ser protagonistas, após os 40 e 50 anos a escolha passa a refletir estilo, personalidade e, muitas vezes, praticidade.

Selecionamos quatro tons que mais conquistam esse público, cada uma delas carrega um charme único e pode transformar completamente a produção, seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais.

4 cores de esmalte elegantes para mulheres maduras

1. Nude

O esmalte nude é um dos grandes favoritos das mulheres maduras. Discreto e versátil, ele combina com qualquer estilo de roupa e evento, desde reuniões de trabalho até encontros sociais.

Além disso, o tom tem o poder de alongar visualmente os dedos, proporcionando um efeito refinado e natural.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte elegantes que valorizam as mãos de mulheres maduras

Outra vantagem é a variedade de sub tons, do bege rosado ao caramelo, que permitem adequar a cor ao tom de pele, garantindo um acabamento impecável.

2. Rosa bebê

O rosa bebê é uma escolha certeira para quem busca transmitir delicadeza e leveza. Entre as mulheres maduras, esse tom é bastante desejado por proporcionar frescor às mãos sem perder a sofisticação.

Por ser uma cor clara, também ajuda a disfarçar pequenas imperfeições nas unhas e mantém o visual sempre limpo e elegante.

É perfeito para ocasiões mais formais ou para quem prefere um estilo discreto, mas cheio de charme, que vai conquistar todos ao seu redor.

3. Cherry red

O vermelho é um clássico da manicure, mas a versão cherry red (cereja) tem conquistado cada vez mais espaço entre as preferências femininas.

Esse tom, que mistura intensidade e modernidade, transmite confiança e poder, características valorizadas por mulheres maduras que desejam marcar presença com estilo.

LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte que prometem dominar o restante de 2025

O cherry red é versátil: pode ser usado tanto no dia a dia quanto em eventos noturnos, funcionando como um verdadeiro acessório de impacto no look.

4. Marrom escuro

Entre os tons mais sofisticados da paleta, o marrom escuro vem ganhando destaque. É uma cor moderna, elegante e que transmite sobriedade, ideal para quem busca fugir dos clássicos tradicionais sem abrir mão da sofisticação.

O tom é perfeito para o outono e inverno, mas também pode ser usado durante todo o ano como um diferencial discreto e refinado.

Além disso, combina muito bem com acessórios dourados e prateados, realçando o estilo maduro e elegante.

VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?

