fechar
Beleza |

Avon aterrissa em Olinda com ação especial de autocuidado e lançamento de produtos da linha Avon Care

O evento lança luz à entrada da marca no território de bem-estar, debate o autocuidado integrado e apresenta novos produtos. Confira!

Por Samara Cinobio Publicado em 26/09/2025 às 7:52
Nova linha Avon Care
Nova linha Avon Care - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (25), a Avon, marca de beleza que está há mais de 139 anos no mercado, promove uma ação especial com foco no autocuidado, no bairro do Amparo, localizado no coração de Olinda.

O momento exclusivo para convidados marca a estreia de novos produtos do portfólio Avon Care, linha de cuidados diários, e materializa a entrada da marca no território de autocuidado, bem-estar e saúde, por meio de uma vida mais ativa e cuidados com o corpo de dentro para fora.

Sobre o evento

A ocasião contará com um bate-papo sobre a importância do autocuidado integrado, que combina práticas saudáveis com a inserção de produtos de skincare na rotina, comandado por Vinícius Delmont, head de marketing de rosto, corpo e proteção solar da Avon, a influenciadora Mithiane Cardozo e a jornalista Daniela Arrais, além de um aulão de dança que busca o estímulo do movimento corporal e experimentação de produtos de todo o portfólio de Avon Care, que promove cuidados da cabeça aos pés.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Conheça a linha de produtos Avon Care 

As novidades da marca reforçam o compromisso com a democratização do acesso à beleza e são o Sérum Facial Antissinais 6 em 1 Avon Care, o primeiro sérum facial da linha no Brasil, que chega nas versões Antissinais e Hidratante.

Ainda no território de cuidados com o rosto, o Creme Facial Antissinais 6 em 1 de Avon Care chega evoluindo os multibenefícios para 6 em 1 e deixando a identidade visual da marca mais moderna, domando seis versões disponíveis para todos os tipos de pele e necessidades.

Já para os cuidados com o corpo, o grande lançamento é a Loção Corporal Óleo de Jojoba e Karité 6 em 1 Avon Care, que proporciona 48h de hidratação relaxante, hidratação imediata e rápida absorção.

As novidades já estão disponíveis no site da marca e também podem ser encontradas com uma Consultora de Beleza da marca e em lojas especialistas pelo Brasil. Confira mais detalhes:

Sérum Facial 6 em 1 Avon Care

Conta com duas versões: Antissinais e Hidratante, e ambas garantem 72h de hidratação. A versão Antissinais tem ação preenchedora para os primeiros sinais ajudando a suavizar linhas de expressão, hidrata, protege contra a desidratação, fortalece a barreira da pele, deixa mais radiante além de melhorar a textura. Já o Hidratante possui ação hidratação profunda para peles secas, fortalecendo a barreira cutânea, revitalizando, melhorando a textura, preenchendo através da hidratação e com sensação refrescante.

Creme Facial Antissinais 6 em 1 de Avon Care

Disponível em seis versões - Antissinais, Uniformizador, Hidratante, Noturno, Iluminador Vitaminado e Matificante - para todos os tipos de pele e necessidades. Todos compartilham os benefícios sensoriais característicos da marca, como rápida absorção, toque seco, e textura leve, além de serem aprovados dermatologicamente.

Loção Corporal Óleo de Jojoba e Karité 6 em 1 Avon Care

A loção fornece 48h de hidratação relaxante com 2x mais hidratação imediata e rápida absorção para peles normais a extrassecas, sem deixar a pele oleosa ou pegajosa. É a escolha ideal para o momento de relaxamento e recuperação pós-exercício.

Após um treino intenso, o corpo perde água e a pele pode ficar desidratada e sensível. É nesse momento que o ritual de cuidado é essencial.

Leia também

Força e volume: 4 dicas para o cabelo crespo crescer saudável e cheio de vida
Cabelo

Força e volume: 4 dicas para o cabelo crespo crescer saudável e cheio de vida
3 óleos naturais perfeitos para o cabelo liso
Beleza

3 óleos naturais perfeitos para o cabelo liso

Compartilhe

Tags