Avon aterrissa em Olinda com ação especial de autocuidado e lançamento de produtos da linha Avon Care

O evento lança luz à entrada da marca no território de bem-estar, debate o autocuidado integrado e apresenta novos produtos. Confira!

Nesta quinta-feira (25), a Avon, marca de beleza que está há mais de 139 anos no mercado, promove uma ação especial com foco no autocuidado, no bairro do Amparo, localizado no coração de Olinda.

O momento exclusivo para convidados marca a estreia de novos produtos do portfólio Avon Care, linha de cuidados diários, e materializa a entrada da marca no território de autocuidado, bem-estar e saúde, por meio de uma vida mais ativa e cuidados com o corpo de dentro para fora.

Sobre o evento

A ocasião contará com um bate-papo sobre a importância do autocuidado integrado, que combina práticas saudáveis com a inserção de produtos de skincare na rotina, comandado por Vinícius Delmont, head de marketing de rosto, corpo e proteção solar da Avon, a influenciadora Mithiane Cardozo e a jornalista Daniela Arrais, além de um aulão de dança que busca o estímulo do movimento corporal e experimentação de produtos de todo o portfólio de Avon Care, que promove cuidados da cabeça aos pés.

Conheça a linha de produtos Avon Care

As novidades da marca reforçam o compromisso com a democratização do acesso à beleza e são o Sérum Facial Antissinais 6 em 1 Avon Care, o primeiro sérum facial da linha no Brasil, que chega nas versões Antissinais e Hidratante.

Ainda no território de cuidados com o rosto, o Creme Facial Antissinais 6 em 1 de Avon Care chega evoluindo os multibenefícios para 6 em 1 e deixando a identidade visual da marca mais moderna, domando seis versões disponíveis para todos os tipos de pele e necessidades.

Já para os cuidados com o corpo, o grande lançamento é a Loção Corporal Óleo de Jojoba e Karité 6 em 1 Avon Care, que proporciona 48h de hidratação relaxante, hidratação imediata e rápida absorção.

As novidades já estão disponíveis no site da marca e também podem ser encontradas com uma Consultora de Beleza da marca e em lojas especialistas pelo Brasil. Confira mais detalhes:

Sérum Facial 6 em 1 Avon Care

Conta com duas versões: Antissinais e Hidratante, e ambas garantem 72h de hidratação. A versão Antissinais tem ação preenchedora para os primeiros sinais ajudando a suavizar linhas de expressão, hidrata, protege contra a desidratação, fortalece a barreira da pele, deixa mais radiante além de melhorar a textura. Já o Hidratante possui ação hidratação profunda para peles secas, fortalecendo a barreira cutânea, revitalizando, melhorando a textura, preenchendo através da hidratação e com sensação refrescante.

Creme Facial Antissinais 6 em 1 de Avon Care



Disponível em seis versões - Antissinais, Uniformizador, Hidratante, Noturno, Iluminador Vitaminado e Matificante - para todos os tipos de pele e necessidades. Todos compartilham os benefícios sensoriais característicos da marca, como rápida absorção, toque seco, e textura leve, além de serem aprovados dermatologicamente.

Loção Corporal Óleo de Jojoba e Karité 6 em 1 Avon Care



A loção fornece 48h de hidratação relaxante com 2x mais hidratação imediata e rápida absorção para peles normais a extrassecas, sem deixar a pele oleosa ou pegajosa. É a escolha ideal para o momento de relaxamento e recuperação pós-exercício.

Após um treino intenso, o corpo perde água e a pele pode ficar desidratada e sensível. É nesse momento que o ritual de cuidado é essencial.